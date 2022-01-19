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https://arabic.sputniknews.com/20220119/مجلس-التعاون-الخليجي-يستأنف-محادثات-التجارة-الحرة-مع-كوريا-الجنوبية-1056625509.html
مجلس التعاون الخليجي يستأنف محادثات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
مجلس التعاون الخليجي يستأنف محادثات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
اتفقت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، على استئناف مفاوضات التجارة الحرة بينهما، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:35+0000
2022-01-19T12:35+0000
2022-01-19T13:01+0000
كوريا الجنوبية
مجلس التعاون الخليجي
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وأفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، بأن الاتفاق يهدف لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن.ونقلت الوكالة بيانا عن مكتب الرئيس "مون جيه-إن"، اليوم الأربعاء، أوضح أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين الرئيس "مون" والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.وأضاف البيان أن كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليجي، اتفقتا في عام 2007 على التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.وعقدت ثلاث جولات من المفاوضات، بين الطرفين حتى عام 2009، إلا أن تلك المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، عندما أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/كوريا-الجنوبية-تكشف-حقيقة-ارتباط-زيارة-رئيسها-إلى-الإمارات-بالهجوم-الحوثي-على-أبو-ظبي-1056479329.html
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كوريا الجنوبية, مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي يستأنف محادثات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية 12:35 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 13:01 GMT 19.01.2022)
اتفقت كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، على استئناف مفاوضات التجارة الحرة بينهما، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
وأفادت
وكالة الأنباء الكورية
"يونهاب"، بأن الاتفاق يهدف لاستكمال مفاوضات التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن.
ونقلت الوكالة بيانا عن مكتب الرئيس "مون جيه-إن"، اليوم الأربعاء، أوضح أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين الرئيس "مون" والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.
وأضاف البيان أن كوريا الجنوبية
ومجلس التعاون لدول الخليجي
، اتفقتا في عام 2007 على التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة حرة.
وعقدت ثلاث جولات من المفاوضات، بين الطرفين حتى عام 2009، إلا أن تلك المفاوضات تعثرت منذ ذلك الحين، عندما أعلن المجلس تعليق المفاوضات في عام 2010.