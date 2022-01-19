مجلس النواب الليبي يمهل لجنة خارطة الطريق إلى نهاية يناير للوصول لموعد حقيقي للانتخابات

وخلصت الجلسة، بحسب بليحق، إلى التأكيد على عمل لجنة خارطة الطريق واستمرار أعمالها وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب وقت.كما تم التأكيد على ضرورة إنهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير/ كاون الثاني الجاري كأقصى حد، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد على استمرار انعقاد جلسات المجلس في المواعيد المحددة وفق القانون يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع دون الحاجة لتوجيه دعوة للسادة النواب وبانه سوف تتخذ الإجراءات وفقاً للقانون حيال السادة النواب المتغيبين عن حضور هذه الجلسات.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت، قبل موعدها المقرر بيومين، تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى الـ24 من كانون الثاني/يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر، وإطلاق حوار موسّع بين مختلف الأطراف في البلاد.
كما تم التأكيد على ضرورة إنهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير/ كاون الثاني الجاري كأقصى حد، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد على استمرار انعقاد جلسات المجلس في المواعيد المحددة وفق القانون يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع دون الحاجة لتوجيه دعوة للسادة النواب وبانه سوف تتخذ الإجراءات وفقاً للقانون حيال السادة النواب المتغيبين عن حضور هذه الجلسات.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت، قبل موعدها المقرر بيومين، تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى الـ24 من كانون الثاني/يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر، وإطلاق حوار موسّع بين مختلف الأطراف في البلاد.