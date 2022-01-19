https://arabic.sputniknews.com/20220119/مدينة-عربية-تتصدر-قائمة-أفضل-10-وجهات-سياحية-لعام-2022وبينها-الغردقة-1056700014.html

مدينة عربية تتصدر قائمة أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022...وبينها الغردقة

مدينة عربية تتصدر قائمة أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022...وبينها الغردقة

قال موقع "تريب أدفايزور" السياحي إن "قرية صيد من القرن العشرين ازدهرت لتصبح نقطة جذب عالمية في القرن الحادي والعشرين للسفر الراقي كالوجهة الأكثر شعبية في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T14:34+0000

2022-01-19T14:34+0000

2022-01-19T14:55+0000

العالم العربي

دبي

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وأصدرت منصة السفر، اليوم الأربعاء، جوائز "تشويس ترافيلر" أو خيار المسافرين لعام 2022، لاختيار أفضل الوجهات السياحية.وفي حين احتلت دبي الصدارة، فهي ليست الخيار الوحيد في الشرق الأوسط، وتتضمن القائمة خيارات متعددة، من الوجهات الأوروبية إلى المنافذ الاستوائية والصحراوية المرغوبة.وأتى الترتيب على الشكل الآتي:1. دبي، الإمارات العربية المتحدة.2. لندن، المملكة المتحدة.3. كانكون، المكسيك.4. بالي، إندونيسيا.5. كريت، اليونان.6. روما، إيطاليا.7. كابو سان لوكاس، المكسيك.8. إسطنبول، تركيا.9. باريس، فرنسا.10. الغردقة، مصر.وقال جاستن ريد، مدير الوسائط والوجهات والسفر في"تريب أدفايزور"، في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة "سي إن إن": "دبي مدينة حديثة للغاية وتشمل كل شيء، الشواطئ الذهبية، والمطاعم ذات المستوى العالمي، والفنادق الرائعة".وأضاف: "على الرغم من آثار الوباء، إلا أن دبي ما زالت تجتذب الزائرين من كل حدب وصوب خلال العام الماضي، وبرزت كمكانهم المفضل للذهاب إليه في عام كانوا بحاجة فيه إلى بعض الإثارة".وفتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، طلبات الحصول على تأشيرات سياحية للمسافرين الذين تم تطعيمهم من جميع البلدان، باستثناء بعض الدول الأفريقية.ويجب على الركاب الذين يصلون إلى دبي من معظم البلدان تقديم اختبار "PCR" سلبي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة من تاريخ وصولهم، ولكن تم تقليص ذلك إلى 48 ساعة للقادمين من وجهات محددة.

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العالم العربي, دبي