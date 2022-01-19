مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يدخن الحشيش خلال حملته الانتخابية... فيديو

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حملة غاري تشامبرز جونيور الإعلانية تسلط الضوء على الفوارق العرقية في اعتقالات الماريجوانا.واعترفت حملة تشامبرز بأنه يدخن حشيشا بالفعل في مقطع الفيديو المتداول، وقال المرشح إنه لا يأمل أن يمحو هذا الإعلان وصمة الماريجوانا فحسب، بل أن تخلق كذلك مسارا لإضفاء الشرعية على هذا الدواء المفيد، على حد تعبيره.كما أعرب المرشح عن أمله في أن تسفر حملته عن التسامح مع أولئك الذين تم القبض عليهم بسبب ما وصفه بـ"المثالية القديمة".وتم تصوير الإعلان في نيو أولينز، حيث أقر مجلس المدينة قانونا جديدا يهدف إلى إزالة العقوبات المفروضة على حيازة الماريجوانا، حيث يدعم تشامبرز إسقاط جرائم القنب غير المتضمنة أعمال عنف، يشار أيضا إلى أن تشامبرز ناشط مجتمعي من باتون روج في ولاية لويزيانا، ويدعم تقنين الماريجوانا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
ظهر مرشح ولاية لويزيانا لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، غاري تشامبرز جونيور، في فيديو ضمن حملته الانتخابية وهو يدخن الحشيش.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حملة غاري تشامبرز جونيور الإعلانية تسلط الضوء على الفوارق العرقية في اعتقالات الماريجوانا.
واعترفت حملة تشامبرز بأنه يدخن حشيشا بالفعل في مقطع الفيديو المتداول، وقال المرشح إنه لا يأمل أن يمحو هذا الإعلان وصمة الماريجوانا فحسب، بل أن تخلق كذلك مسارا لإضفاء الشرعية على هذا الدواء المفيد، على حد تعبيره.
كما أعرب المرشح عن أمله في أن تسفر حملته عن التسامح مع أولئك الذين تم القبض عليهم بسبب ما وصفه بـ"المثالية القديمة".
وتم تصوير الإعلان في نيو أولينز، حيث أقر مجلس المدينة قانونا جديدا يهدف إلى إزالة العقوبات المفروضة على حيازة الماريجوانا، حيث يدعم تشامبرز إسقاط جرائم القنب غير المتضمنة أعمال عنف، يشار أيضا إلى أن تشامبرز ناشط مجتمعي من باتون روج في ولاية لويزيانا، ويدعم تقنين الماريجوانا.