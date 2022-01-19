مركز غاماليه: تم الاتفاق على وصول خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مواقع إنتاج "سبوتنيك V"

وقال لوغونوف للصحفيين في معرض إجابته عن سؤال متى يتوقع زيارة منظمة الصحة العالمية "من المفترض أن يصلوا في غضون شهر أو شهرين، هذه المسألة قيد الاتفاق".وفي وقت سابق، أبلغ المكتب الصحفي لمقر منظمة الصحة العالمية وكالة "سبوتنيك" أن الجانب الروسي قدم معظم البيانات الخاصة بلقاح "سبوتنيك V"، ومن المتوقع أن يقدم الحزمة الكاملة بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني.
قال دينيس لوغونوف، نائب رئيس مركز أبحاث غاماليه لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه يجري التنسيق بشأن مسألة وصول خبراء منظمة الصحة العالمية لتفقد مواقع إنتاج لقاح "سبوتنيك V".
وقال لوغونوف للصحفيين في معرض إجابته عن سؤال متى يتوقع زيارة منظمة الصحة العالمية "من المفترض أن يصلوا في غضون شهر أو شهرين، هذه المسألة قيد الاتفاق".
وفي وقت سابق، أبلغ المكتب الصحفي لمقر منظمة الصحة العالمية وكالة "سبوتنيك" أن الجانب الروسي قدم معظم البيانات الخاصة بلقاح "سبوتنيك V"، ومن المتوقع أن يقدم الحزمة الكاملة بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني.