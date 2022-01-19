مسؤول إيراني بارز يؤكد أن الحظر على بلاده فقد تأثيره

ونشر علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، للتعليق على وعود الأطراف الغربية في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني، بإلغاء الحظر مقابل الحصول على تنازلات.وأرفق شمخاني بـ "هاشتاغ - المقاومة الفاعلة"، القول بأن بيع النفط الإيراني واستعادة الأموال، بلغ شروطا مناسبة لا يمكن الرجوع عنها، موضحا أنه لا يمكن من أجل الحصول على تنازلات، تقديم وعود بشأن "إلغاء الحظر" الذي فقد تأثيره.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.وقال خطيب زاده في إيجاز صحفي، الاثنين الماضي، إن "الكثير من نقاط الخلاف تم حلها خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا"، موضحا أن "هناك اختلافات مهمة في فيينا أهمها عدم سرعة تحرك الطرف الآخر في تقديم المبادرات والأمور المهمة العالقة التي يتطلب حلها قرارا سياسيا أمريكيا".وأضاف أن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".
قال مسؤول إيراني بارز، اليوم الأربعاء، إن الحظر المفروض على بلاده فقد تأثيره.
ونشر علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، للتعليق على وعود الأطراف الغربية في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني، بإلغاء الحظر مقابل الحصول على تنازلات.
بيع النفط الإيراني وعودة أمواله إلى الظروف المناسبة امر لا رجوع عنه. من غير الممكن التعهد برفع عقوبات باتت غير فعالة من أجل كسب نقاط.#المقاومة_النشطة
وأرفق شمخاني بـ "هاشتاغ - المقاومة الفاعلة"، القول بأن بيع النفط الإيراني واستعادة الأموال، بلغ شروطا مناسبة لا يمكن الرجوع عنها، موضحا أنه لا يمكن من أجل الحصول على تنازلات، تقديم وعود بشأن "إلغاء الحظر" الذي فقد تأثيره.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.
وقال خطيب زاده في إيجاز صحفي، الاثنين الماضي، إن "الكثير من نقاط الخلاف تم حلها خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا"، موضحا أن "هناك اختلافات مهمة في فيينا أهمها عدم سرعة تحرك الطرف الآخر في تقديم المبادرات والأمور المهمة العالقة التي يتطلب حلها قرارا سياسيا أمريكيا".
وأضاف أن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".