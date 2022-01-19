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مسؤول في الصحة الفلسطينية يدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية
مسؤول في الصحة الفلسطينية يدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية
حث وسام صبيحات، المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين على تلقي الجرعة التنشيطية لمكافحة فيروس كورونا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T14:31+0000
2022-01-19T14:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
فيروس كورونا
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وأفادت وكالة "رويترز"، بأن صبيحات توقع أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا أكبر من ذلك بكثير.ونقلت الوكالة عن صبيحات، قوله: "منذ أسبوع دخلنا في الموجة الخامسة من فيروس كورونا وكما تلاحظون هناك ازدياد في عدد الحالات بشكل يومي وسوف يستمر هذا العدد في الارتفاع في الأيام القادمة".وتابع: "هناك عزوف بين المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا أو الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن النسبة الأكبر بين المصابين هي لأناس لم يحصلوا على التطعيم.وأكد قائلا: "ندعو كافة المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة (التنشيطية) من الطعم المضاد لفيروس كورزنا لأنه حتى لو أصيبوا ستكون الأعراض أخف عليهم".
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أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا

مسؤول في الصحة الفلسطينية يدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية

14:31 GMT 19.01.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAالتطعيم باللقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا في طوباس، الضفة الغربية، فلسطين، 25 مارس 2021
التطعيم باللقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا في طوباس، الضفة الغربية، فلسطين، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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حث وسام صبيحات، المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين على تلقي الجرعة التنشيطية لمكافحة فيروس كورونا.
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن صبيحات توقع أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا أكبر من ذلك بكثير.
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ونقلت الوكالة عن صبيحات، قوله: "منذ أسبوع دخلنا في الموجة الخامسة من فيروس كورونا وكما تلاحظون هناك ازدياد في عدد الحالات بشكل يومي وسوف يستمر هذا العدد في الارتفاع في الأيام القادمة".
وتابع: "هناك عزوف بين المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا أو الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن النسبة الأكبر بين المصابين هي لأناس لم يحصلوا على التطعيم.
وأكد قائلا: "ندعو كافة المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة (التنشيطية) من الطعم المضاد لفيروس كورزنا لأنه حتى لو أصيبوا ستكون الأعراض أخف عليهم".
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