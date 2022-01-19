تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مسؤول-في-الصحة-الفلسطينية-يدعو-المواطنين-للحصول-على-الجرعة-التنشيطية-1056699648.html
مسؤول في الصحة الفلسطينية يدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية
مسؤول في الصحة الفلسطينية يدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية
حث وسام صبيحات، المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين على تلقي الجرعة التنشيطية لمكافحة فيروس كورونا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T14:31+0000
2022-01-19T14:31+0000
2022-01-19T14:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048523749_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_2888b78bf0261cbf98e7ab976e5e1c5f.jpg
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن صبيحات توقع أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا أكبر من ذلك بكثير.ونقلت الوكالة عن صبيحات، قوله: "منذ أسبوع دخلنا في الموجة الخامسة من فيروس كورونا وكما تلاحظون هناك ازدياد في عدد الحالات بشكل يومي وسوف يستمر هذا العدد في الارتفاع في الأيام القادمة".وتابع: "هناك عزوف بين المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا أو الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن النسبة الأكبر بين المصابين هي لأناس لم يحصلوا على التطعيم.وأكد قائلا: "ندعو كافة المواطنين بضرورة الحصول على الجرعة الثالثة (التنشيطية) من الطعم المضاد لفيروس كورزنا لأنه حتى لو أصيبوا ستكون الأعراض أخف عليهم".
https://arabic.sputniknews.com/20210731/عام-دراسي-مبكر-في-فلسطين-لمواجهة-تداعيات-كورونا-1049714954.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048523749_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_072bb8d2db2ae0f45fb24f6ac16db41c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, فيروس كورونا
مسؤول في الصحة الفلسطينية يدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية
حث وسام صبيحات، المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين على تلقي الجرعة التنشيطية لمكافحة فيروس كورونا.
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن صبيحات توقع أن يكون العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا أكبر من ذلك بكثير.
ونقلت الوكالة عن صبيحات، قوله: "منذ أسبوع دخلنا في الموجة الخامسة من فيروس كورونا وكما تلاحظون هناك ازدياد في عدد الحالات بشكل يومي وسوف يستمر هذا العدد في الارتفاع في الأيام القادمة".
وتابع: "هناك عزوف بين المواطنين عن إجراء
فحوصات كورونا
أو الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن النسبة الأكبر بين المصابين هي لأناس لم يحصلوا على التطعيم.
وأكد قائلا: "ندعو كافة المواطنين بضرورة الحصول على
الجرعة الثالثة
(التنشيطية) من الطعم المضاد لفيروس كورزنا لأنه حتى لو أصيبوا ستكون الأعراض أخف عليهم".