مستوطنون يتظاهرون ضد حكومة بلادهم ويرفعون شعار "إسرائيل في خطر نريد دولة يهودية"
© REUTERS / Ronen Zvulunرجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
تظاهر الآلاف من نشطاء اليمين الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، ضد حكومة بلادهم، بمشاركة نواب كنيست من المعارضة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأن الآلاف من اليمينيين الإسرائيليين "المتطرفين" تظاهروا ضد حكومة نفتالي بينيت، بمشاركة واسعة من صفوف نواب المعارضة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في أكثر من 100 مفترق وجسر في أنحاء البلاد.
אלפים הפגינו הערב נגד הממשלה בעשרות צמתים ברחבי הארץ, במסגרת הפגנת "מאה הצמתים". המחאה התקיימה תחת הכותרת "ישראל בסכנה - רוצים מדינה יהודית". בכמה מוקדים הפגינו מאות ובאחרים עשרות. בחלק מההפגנות השתתפו חברי כנסת מהאופוזיציה@carmeldangor pic.twitter.com/YBhBR0nHDN— כאן חדשות (@kann_news) January 18, 2022
وأكد الموقع الإلكتروني i24 news أن 20 ألف شخص شاركوا في تلك الاحتجاجات، حيث خرجوا جميعهم إلى الشوارع، من كافة أبناء المجتمع الإسرائيلي، للتظاهر والاجتماع، معا في الوقت نفسه، في أكثر من 100 مفرق وجسر إسرائيلي، كجسم واحد ضد الحكومة الإسرائيلية، على حد قول الموقع.
تظاهر الالاف من نشطاء اليمين مساء اليوم ضد #الحكومة _الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت في 100 مفترق وجسر في انحاء اسرائيل، بمشاركة نواب في الكنيست في المقابل اقيمت مسيرة صلاه في منطقة حائط المبكى بمبادرة "منظمة هيدبروت" https://t.co/XjBeOg1cwX— i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) January 18, 2022
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الآلاف من الإسرائيليين من أصحاب التيار اليميني المتطرف رفعوا شعار "إسرائيل في خطر - نريد دولة يهودية"، لدى أكثر من 100 مفترق طرق وجسر في جميع أنحاء البلاد.
תחת הכותרת "ישראל בסכנה", יצאו אלפים למחות נגד הממשלה בעשרות צמתים ברחבי הארץ. לטענתם, "הממשלה שוכחת שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית" pic.twitter.com/0GFSCEmUOX— ynet עדכוני (@ynetalerts) January 18, 2022
وأرفقت الصحيفة شريط فيديو يؤكد انتشار اليمينيين الإسرائيليين في أكثر من 100 تقاطع، وهو عنوان المظاهرة نفسها "مائة تقاطع"، بمشاركة من أعضاء كنيست من المعارضة.