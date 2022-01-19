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مستوطنون يتظاهرون ضد حكومة بلادهم ويرفعون شعار "إسرائيل في خطر نريد دولة يهودية"
مستوطنون يتظاهرون ضد حكومة بلادهم ويرفعون شعار "إسرائيل في خطر نريد دولة يهودية"
تظاهر الآلاف من نشطاء اليمين الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، ضد حكومة بلادهم، بمشاركة نواب كنيست من المعارضة. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T02:48+0000
2022-01-19T02:48+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
نفتالي بينيت
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأن الآلاف من اليمينيين الإسرائيليين "المتطرفين" تظاهروا ضد حكومة نفتالي بينيت، بمشاركة واسعة من صفوف نواب المعارضة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في أكثر من 100 مفترق وجسر في أنحاء البلاد.وأكد الموقع الإلكتروني i24 news أن 20 ألف شخص شاركوا في تلك الاحتجاجات، حيث خرجوا جميعهم إلى الشوارع، من كافة أبناء المجتمع الإسرائيلي، للتظاهر والاجتماع، معا في الوقت نفسه، في أكثر من 100 مفرق وجسر إسرائيلي، كجسم واحد ضد الحكومة الإسرائيلية، على حد قول الموقع.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الآلاف من الإسرائيليين من أصحاب التيار اليميني المتطرف رفعوا شعار "إسرائيل في خطر - نريد دولة يهودية"، لدى أكثر من 100 مفترق طرق وجسر في جميع أنحاء البلاد.وأرفقت الصحيفة شريط فيديو يؤكد انتشار اليمينيين الإسرائيليين في أكثر من 100 تقاطع، وهو عنوان المظاهرة نفسها "مائة تقاطع"، بمشاركة من أعضاء كنيست من المعارضة.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, نفتالي بينيت

مستوطنون يتظاهرون ضد حكومة بلادهم ويرفعون شعار "إسرائيل في خطر نريد دولة يهودية"

02:48 GMT 19.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulunرجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
رجال اليهود المتشددين يحتجون في مظاهرة ضد التجنيد الاجباري في القدس، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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تظاهر الآلاف من نشطاء اليمين الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، ضد حكومة بلادهم، بمشاركة نواب كنيست من المعارضة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأن الآلاف من اليمينيين الإسرائيليين "المتطرفين" تظاهروا ضد حكومة نفتالي بينيت، بمشاركة واسعة من صفوف نواب المعارضة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في أكثر من 100 مفترق وجسر في أنحاء البلاد.
وأكد الموقع الإلكتروني i24 news أن 20 ألف شخص شاركوا في تلك الاحتجاجات، حيث خرجوا جميعهم إلى الشوارع، من كافة أبناء المجتمع الإسرائيلي، للتظاهر والاجتماع، معا في الوقت نفسه، في أكثر من 100 مفرق وجسر إسرائيلي، كجسم واحد ضد الحكومة الإسرائيلية، على حد قول الموقع.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الآلاف من الإسرائيليين من أصحاب التيار اليميني المتطرف رفعوا شعار "إسرائيل في خطر - نريد دولة يهودية"، لدى أكثر من 100 مفترق طرق وجسر في جميع أنحاء البلاد.
وأرفقت الصحيفة شريط فيديو يؤكد انتشار اليمينيين الإسرائيليين في أكثر من 100 تقاطع، وهو عنوان المظاهرة نفسها "مائة تقاطع"، بمشاركة من أعضاء كنيست من المعارضة.
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