https://arabic.sputniknews.com/20220119/مشاهد-مروعة-هل-هذه-فيديوهات-الهجوم-الدامي-الذي-استهدف-الإمارات؟-1056704747.html

مشاهد مروعة... هل هذه فيديوهات الهجوم الدامي الذي استهدف الإمارات؟

مشاهد مروعة... هل هذه فيديوهات الهجوم الدامي الذي استهدف الإمارات؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة للهجوم الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الثلاثاء، بطائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T17:02+0000

2022-01-19T17:02+0000

2022-01-19T17:02+0000

اليمن

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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إلا أنه تبين أن هذه الفيديوهات قديمة، لا تتعلق من قريب أو بعيد بالهجوم الذي نفذته "أنصار الله" واستهدف صهاريج بترول في منطقة المصفح، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.ويزعم ناشرو الفيديو الأول أنه يوثق لحريق تم تنفيذه بمسيرات "أنصار الله" في أبوظبي. لكن بالتحري، اتضح أن الحديث يدور عن حريق وقع في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات بتاريخ 5 أغسطس/آب 2020.فيما زعم ناشرو فيدو آخر، أنه يوثق لحريق يلتهم مطار دبي الدولي، لكن المطار لم يُستهدف من قبل الحوثيين في الهجوم الأخير، بل منطقة إنشاءات في مطار أبو ظبي، وخلف حريقا صغيرا.واتضح أن هذا الفيديو هو لحريق وقع في أغسطس/آب 2020 في سوق دبي الحرة.كذلك، نشر مؤيدون لجماعة "أنصار الله" مقطع فيديو قالوا إنه يوثق انفجار الصهاريج في منطقة المصفح، ليتضح أنه لحريق شب في عدد من السيارات في يناير/كانون الثاني عام 2020 على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار 3 صهاريج البترول في منطقة المصفح، إضافة إلى "حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".ولاحقا، أعلنت "أنصار الله" في اليمن، استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرات في تلك الهجمات.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليمن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم