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https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصدر-أمني-يكشف-سبب-انفجار-خط-أنابيب-نفط-كركوك-جيهان-في-تركيا-1056612065.html
مصدر أمني يكشف سبب انفجار خط أنابيب نفط "كركوك-جيهان" في تركيا
مصدر أمني يكشف سبب انفجار خط أنابيب نفط "كركوك-جيهان" في تركيا
كشف مصدر أمني كبير، اليوم الأربعاء، سبب الانفجار الذي حدث في خط أنابيب "كركوك-جيهان" في ولاية كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:14+0000
2022-01-19T10:14+0000
2022-01-19T10:14+0000
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ونقلت "رويترز"، عن المصدر الأمني، قوله إن انفجار خط أنابيب نفط كركوك-جيهان نتج عن سقوط برج كهربائي وليس هجوما.وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قد أعلنت في وقت سابق اليوم إخماد الحريق.وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف قريبا.ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/النفط-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-2014-وقفزة-في-الأسعار-1056510468.html
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أخبار تركيا اليوم, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن
مصدر أمني يكشف سبب انفجار خط أنابيب نفط "كركوك-جيهان" في تركيا
كشف مصدر أمني كبير، اليوم الأربعاء، سبب الانفجار الذي حدث في خط أنابيب "كركوك-جيهان" في ولاية كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.
ونقلت "رويترز"، عن المصدر الأمني، قوله إن
انفجار خط أنابيب نفط كركوك-جيهان
نتج عن سقوط برج كهربائي وليس هجوما.
وكانت
شركة بوتاس التركية الحكومية
المشغلة لخطوط الأنابيب قد أعلنت في وقت سابق اليوم إخماد الحريق.
وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف قريبا.
ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".
وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.
وحسب تقارير، يعتبر الحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات.