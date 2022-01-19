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https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصدر-لـسبوتنيك-التحالف-العربي-يقصف-قاعدة-الديلمي-ومقر-قيادة-أنصار-الله-في-صنعاء-1056711121.html
مصدر لـ"سبوتنيك": التحالف العربي يقصف قاعدة "الديلمي" ومقر قيادة لـ"أنصار الله" في صنعاء
مصدر لـ"سبوتنيك": التحالف العربي يقصف قاعدة "الديلمي" ومقر قيادة لـ"أنصار الله" في صنعاء
أكد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، أن طيران التحالف العربي يقصف قاعدة "الديلمي" الجوية ومقر قيادة لجماعة "أنصار الله" في العاصمة، صنعاء. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T23:47+0000
2022-01-20T00:05+0000
العالم العربي
اليمن
أنصار الله
قوات التحالف العربي
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القاهرة، 20 يناير - سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ، اليوم الخميس، غارات جديدة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في العاصمة، صنعاء وسط اليمن.وقال المصدر إن "طيران التحالف العربي نفذ غارتين على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء [شمال العاصمة]"، مضيفا "التحالف استهدف بغارة جوية مقر القيادة العليا للجيش في مديرية التحرير [وسط العاصمة]".وتأتي الغارات الجوية على صنعاء بعد ساعات من استهداف طيران التحالف العربي بـ 5 غارات محيط مطار صنعاء، ومشروع النظافة "بلدية صنعاء" في منطقة عَصِر غرب صنعاء.ومن جانبه، قال تلفزيون الناطق باسم "أنصار الله" (الحوثيين)، إن "طيران العدوان الأمريكي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 4 غارات على مدينة الحديدة [غرب اليمن]".ويذكر أن سلسلة الغارات الجوية الجديدة للتحالف العربي على صنعاء والحديدة، تأتي استمرارا لعملية عسكرية واسعة أطلقها ضد "أنصار الله"، بعد ساعات من تبني الجماعة هجمات على السعودية والإمارات، متوعدا بـ "محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات"، داعيا المدنيين في العاصمة، صنعاء إلى "الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميلشيا الحوثية حرصا على سلامتهم".وأعلنت الإمارات، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبو ظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/لن-يمر-دون-عقاب-الإمارات-تصدر-بيانا-تتوعد-فيه-أنصار-الله-بعد-استهداف-أراضيها-1056446687.html
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العالم العربي, اليمن, أنصار الله, قوات التحالف العربي

مصدر لـ"سبوتنيك": التحالف العربي يقصف قاعدة "الديلمي" ومقر قيادة لـ"أنصار الله" في صنعاء

23:47 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 00:05 GMT 20.01.2022)
© REUTERS / Khaled Abdullahقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أكد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الخميس، أن طيران التحالف العربي يقصف قاعدة "الديلمي" الجوية ومقر قيادة لجماعة "أنصار الله" في العاصمة، صنعاء.
القاهرة، 20 يناير - سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ، اليوم الخميس، غارات جديدة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في العاصمة، صنعاء وسط اليمن.
وقال المصدر إن "طيران التحالف العربي نفذ غارتين على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء [شمال العاصمة]"، مضيفا "التحالف استهدف بغارة جوية مقر القيادة العليا للجيش في مديرية التحرير [وسط العاصمة]".
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"لن يمر دون عقاب"... الإمارات تصدر بيانا تتوعد فيه "أنصار الله" بعد استهداف أراضيها
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وتأتي الغارات الجوية على صنعاء بعد ساعات من استهداف طيران التحالف العربي بـ 5 غارات محيط مطار صنعاء، ومشروع النظافة "بلدية صنعاء" في منطقة عَصِر غرب صنعاء.
ومن جانبه، قال تلفزيون الناطق باسم "أنصار الله" (الحوثيين)، إن "طيران العدوان الأمريكي الإماراتي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 4 غارات على مدينة الحديدة [غرب اليمن]".
ويذكر أن سلسلة الغارات الجوية الجديدة للتحالف العربي على صنعاء والحديدة، تأتي استمرارا لعملية عسكرية واسعة أطلقها ضد "أنصار الله"، بعد ساعات من تبني الجماعة هجمات على السعودية والإمارات، متوعدا بـ "محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين بالمملكة والإمارات"، داعيا المدنيين في العاصمة، صنعاء إلى "الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميلشيا الحوثية حرصا على سلامتهم".
وكان الحوثيون قد تبنوا، يوم الاثنين الماضي، هجوما بالصواريخ والطائرات المُسيرة على الإمارات، بالتزامن مع إعلان التحالف إحباط هجمات أخرى للجماعة بـ 8 طائرات مسيرة على السعودية.
وأعلنت الإمارات، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين بانفجار في 3 صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبو ظبي، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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