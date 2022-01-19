تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة الإغلاق
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصر-الموازنة-العامة-حققت-فائضا-يفوق-3-مليارات-جنيه-بين-يوليو-وديسمبر-1056616918.html
مصر... الموازنة العامة حققت فائضا يفوق 3 مليارات جنيه بين يوليو وديسمبر
مصر... الموازنة العامة حققت فائضا يفوق 3 مليارات جنيه بين يوليو وديسمبر
أعلنت وزارة المال المصرية، اليوم الأربعاء، تحقيق الموازنة العامة فائضا 3.2 مليار جنيه بين شهري يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول الماضي. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:39+0000
2022-01-19T11:39+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103996/08/1039960811_0:427:1950:1524_1920x0_80_0_0_94cb9f6d53edb7b6acf8d86f5ae81177.jpg
وأفاد مجلس الوزارء المصري، في بيان له، نقلا عن وزير المال محمد معيط، خلال اجتماع للمجلس، اليوم، أن أسباب الفائض تعود لنمو الإيرادات بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7 في المئة.جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021/2022، وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.وقال الوزير المصري إنه "خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المال كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه".وأشار معيط إلى أن "مخصصات جميع أبواب المصروفات ارتفعت بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم".
https://arabic.sputniknews.com
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103996/08/1039960811_0:244:1950:1707_1920x0_80_0_0_61e4e8ba1fee2e08a31d37b1a24bfcb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

مصر... الموازنة العامة حققت فائضا يفوق 3 مليارات جنيه بين يوليو وديسمبر

11:39 GMT 19.01.2022
© Sputnik . MOHAMMMED EL KHOLYوزير المالية المصري
وزير المالية المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . MOHAMMMED EL KHOLY
تابعنا عبر
أعلنت وزارة المال المصرية، اليوم الأربعاء، تحقيق الموازنة العامة فائضا 3.2 مليار جنيه بين شهري يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأفاد مجلس الوزارء المصري، في بيان له، نقلا عن وزير المال محمد معيط، خلال اجتماع للمجلس، اليوم، أن أسباب الفائض تعود لنمو الإيرادات بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7 في المئة.
11:32 GMT
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021/2022، وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.
وقال الوزير المصري إنه "خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المال كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه".
وأشار معيط إلى أن "مخصصات جميع أبواب المصروفات ارتفعت بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:21 GMTتقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي
12:20 GMTهل تعتزم القوات العراقية إخراج حزب العمال الكردستاني بالقوة؟
12:19 GMTتشبه الطبق الطائر... سماء أمريكا تشهد اختبار طائرة مسيرة بديعة (فيديو)
12:16 GMTوزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
12:15 GMTالحكومة المصرية توافق على إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية
12:14 GMTجونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة الإغلاق
12:13 GMTموجة تضامن واسعة مع مواطن لبناني استعاد وديعته بالقوة
12:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة في كازاخستان
12:09 GMTمقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان
12:07 GMTماكرون يدعو الأوروبيين للحوار مع روسيا ويبين دفعه بهذا الاتجاه منذ سنوات
12:06 GMTوزير خارجية إسرائيل يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي"
12:05 GMTتوكايف: يجب تعزيز الاستخبارات العسكرية في كازاخستان لتوفير المعلومات عن التهديدات في الوقت المناسب
12:00 GMTبريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بآلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات
11:48 GMTلماذا لا تلجأ الحكومات إلى "التسعير الجبري" للتخفيف من تضخم الأسعار عن مواطنيها؟
11:44 GMTأول حكمة في أمم أفريقيا تكتشف فقدانها البطاقة الصفراء خلال المباراة... فيديو
11:41 GMTإضراب أساتذة التعليم الرسمي والخاص في لبنان احتجاجا على الواقع التربوي
11:39 GMTمصر... الموازنة العامة حققت فائضا يفوق 3 مليارات جنيه بين يوليو وديسمبر
11:34 GMTأضخم أسطولين في العالم يجريان مناورات بحرية في الخليج... ما هي قدراتهما؟
11:30 GMTوكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا
11:28 GMTميركل ترفض وظيفة في الأمم المتحدة