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مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل
مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل
عدلت السلطات المصرية إجراءات وشروط دخول السياح من روسيا إلى أراضيها، وذلك على خلفية انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في العالم. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:50+0000
2022-01-19T09:50+0000
روسيا
مصر
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وقال مصدر في شركة "Intourist" السياحية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة تلقت مساء الثلاثاء إخطارا من شركة الطيران "أزور آير" حول الإجراءات الجديدة، التي أرسلتها إليها وزارة السياحة المصرية.وأضاف المصدر أن السياح الروس حاليا يمكنهم دخول مصر بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR أو إبراز شهادة لقاح "سبوتنيك V".وأشار إلى أن الأشخاص الذين ستثبت إصابتهم بكورونا بعد إجراء الفحص في مصر سيخضعون للحجر الصحي لمدة 5 أيام.وحسب المصدر هناك الكثير من الأشياء غير واضحة في التعميم المرسل باللغة العربية، حيث ليس من الواضح على سبيل المثال ما إذا كان سيتم عمل اختبار للأطفال، وهل سيكون الفحص مجانيا أم مدفوعا.كما أكد المصدر أنه تم إرسال هذه التساؤلات للمكتب الروسي في وزارة السياحة المصرية، وكذلك إلى مكتب الشركة في القاهرة، لافتا إلى أن شركات السياحة الروسية تنتظر توضيحات حول الإجراءات الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/روسيا-مصر-احتلت-المركز-الأول-في-الرحلات-الخارجية-في-رأس-السنة-1055270875.html
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روسيا, مصر

مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل

09:50 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار قازان
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
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عدلت السلطات المصرية إجراءات وشروط دخول السياح من روسيا إلى أراضيها، وذلك على خلفية انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في العالم.
وقال مصدر في شركة "Intourist" السياحية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة تلقت مساء الثلاثاء إخطارا من شركة الطيران "أزور آير" حول الإجراءات الجديدة، التي أرسلتها إليها وزارة السياحة المصرية.
وأضاف المصدر أن السياح الروس حاليا يمكنهم دخول مصر بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR أو إبراز شهادة لقاح "سبوتنيك V".

وتابع: "لكن انطلاقا من يوم السبت المقبل الموافق 22 يناير الجاري، سيتوجب الخضوع لاختبار كوفيد-19 جديد لدى الوصول إلى مصر".

وأشار إلى أن الأشخاص الذين ستثبت إصابتهم بكورونا بعد إجراء الفحص في مصر سيخضعون للحجر الصحي لمدة 5 أيام.
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وحسب المصدر هناك الكثير من الأشياء غير واضحة في التعميم المرسل باللغة العربية، حيث ليس من الواضح على سبيل المثال ما إذا كان سيتم عمل اختبار للأطفال، وهل سيكون الفحص مجانيا أم مدفوعا.
كما أكد المصدر أنه تم إرسال هذه التساؤلات للمكتب الروسي في وزارة السياحة المصرية، وكذلك إلى مكتب الشركة في القاهرة، لافتا إلى أن شركات السياحة الروسية تنتظر توضيحات حول الإجراءات الجديدة.
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