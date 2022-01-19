https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصر-تطبق-إجراءات-جديدة-على-السياح-القادمين-من-روسيا-ابتداء-من-السبت-المقبل-1056611018.html

مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل

مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل

عدلت السلطات المصرية إجراءات وشروط دخول السياح من روسيا إلى أراضيها، وذلك على خلفية انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في العالم. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T09:50+0000

2022-01-19T09:50+0000

2022-01-19T09:50+0000

روسيا

مصر

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وقال مصدر في شركة "Intourist" السياحية، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة تلقت مساء الثلاثاء إخطارا من شركة الطيران "أزور آير" حول الإجراءات الجديدة، التي أرسلتها إليها وزارة السياحة المصرية.وأضاف المصدر أن السياح الروس حاليا يمكنهم دخول مصر بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR أو إبراز شهادة لقاح "سبوتنيك V".وأشار إلى أن الأشخاص الذين ستثبت إصابتهم بكورونا بعد إجراء الفحص في مصر سيخضعون للحجر الصحي لمدة 5 أيام.وحسب المصدر هناك الكثير من الأشياء غير واضحة في التعميم المرسل باللغة العربية، حيث ليس من الواضح على سبيل المثال ما إذا كان سيتم عمل اختبار للأطفال، وهل سيكون الفحص مجانيا أم مدفوعا.كما أكد المصدر أنه تم إرسال هذه التساؤلات للمكتب الروسي في وزارة السياحة المصرية، وكذلك إلى مكتب الشركة في القاهرة، لافتا إلى أن شركات السياحة الروسية تنتظر توضيحات حول الإجراءات الجديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/روسيا-مصر-احتلت-المركز-الأول-في-الرحلات-الخارجية-في-رأس-السنة-1055270875.html

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