تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مطالبات-للبرلمان-الليبي-بالتركيز-على-إجراء-الانتخابات-1056669114.html
مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات
مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات
مطالبات دولية وإقليمية متعددة بإجراء الانتخابات الليبية الشاملة في أقرب وقت، لتفادي الدخول في معترك سياسي وعسكري جديد، إلا أن عراقيل سببتها تقاطعات السياسيين... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:56+0000
2022-01-19T12:56+0000
راديو
ملفات ساخنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056661941_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8c14616a55f1d78e555f4b881d18546e.png
مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات
مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات
طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح بالتركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا.رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، طالب من جهته لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس، بتحديد موعد حتمي للانتخابات، في مدى زمني أقصاه نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.وحول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، إن المشاورات الأخيرة التي جرت في مجلس النواب تشي بأن هناك إصرار كبير لدى عدد من النواب بضرورة تغيير الحكومة.واعتبر أن هذا الموقف له مسببات بأن حكومة الوحدة الوطنية سجل عليها الكثير من التجاوزات والخروقات التي أدت إلى شبهة فساد، إضافة إلى أنها لم تقم بأعمالها المنوط بها من قبل اتفاق جنيف.وأكد أن البرلمان ذاهب باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط يكون مهمتها إجراء الانتخابات، موضحا أن الخارطة السياسية أمها ستة أشهر ما يجعل الوقت كافي لعمل الحكومة الجديدة.من جهته، اعتبر مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية، أن تحديد موعد جديد للانتخابات في تاريخ واضح هو الأساس والأهم والمطلوب شعبيا ودوليا.وأكد أن الانتخابات هي المطلب الأساسي في الوقت الحالي وليس تغيير الحكومة، لأن الحكومة ستخذ البلاد في أبعاد أخرى غير محسوبة.وذكر أن لجنة خارطة الطريق المشكلة في مجلس النواب لن تتوصل إلى أمور جديدة، مرجع ذلك أن مهمتها الخوض في موضوعات جانبية مثل تعديل الدستور والمصالحة وتبادل وجهات النظر ما يعني إطالة الوقت كطريقة لتأجيل الانتخابات لأقصى أمد ممكن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056661941_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_3ade860d93dbe73e59eef549bd55f838.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, ملفات ساخنة, аудио

مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات

12:56 GMT 19.01.2022
مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات
تابعنا عبر
مطالبات دولية وإقليمية متعددة بإجراء الانتخابات الليبية الشاملة في أقرب وقت، لتفادي الدخول في معترك سياسي وعسكري جديد، إلا أن عراقيل سببتها تقاطعات السياسيين في ليبيا، أدت دون التوصل لتوافقات على شكل وإجراءات عقدها قريبا.
طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح بالتركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا.
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، طالب من جهته لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس، بتحديد موعد حتمي للانتخابات، في مدى زمني أقصاه نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.
وحول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، إن المشاورات الأخيرة التي جرت في مجلس النواب تشي بأن هناك إصرار كبير لدى عدد من النواب بضرورة تغيير الحكومة.
واعتبر أن هذا الموقف له مسببات بأن حكومة الوحدة الوطنية سجل عليها الكثير من التجاوزات والخروقات التي أدت إلى شبهة فساد، إضافة إلى أنها لم تقم بأعمالها المنوط بها من قبل اتفاق جنيف.
وأكد أن البرلمان ذاهب باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط يكون مهمتها إجراء الانتخابات، موضحا أن الخارطة السياسية أمها ستة أشهر ما يجعل الوقت كافي لعمل الحكومة الجديدة.
من جهته، اعتبر مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية، أن تحديد موعد جديد للانتخابات في تاريخ واضح هو الأساس والأهم والمطلوب شعبيا ودوليا.
وأكد أن الانتخابات هي المطلب الأساسي في الوقت الحالي وليس تغيير الحكومة، لأن الحكومة ستخذ البلاد في أبعاد أخرى غير محسوبة.
وذكر أن لجنة خارطة الطريق المشكلة في مجلس النواب لن تتوصل إلى أمور جديدة، مرجع ذلك أن مهمتها الخوض في موضوعات جانبية مثل تعديل الدستور والمصالحة وتبادل وجهات النظر ما يعني إطالة الوقت كطريقة لتأجيل الانتخابات لأقصى أمد ممكن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:01 GMTوسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
12:56 GMTمطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات
12:53 GMTالأبحاث تظهر فاعلية أكبر لـ"سبوتنيك V" من لقاح "فايزر" ضد متغير "أوميكرون"
12:45 GMTالأرصاد المصرية تحذر من شتاء قارس غدا الخميس
12:35 GMTمجلس التعاون الخليجي يستأنف محادثات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
12:33 GMTالخارجية الروسية: موسكو لم تتلق بعد ردا مكتوبا من واشنطن و"الناتو" على مقترح الضمانات الأمنية
12:32 GMTقدرات الطائرة الهجومية التركية "حورجيت"
12:31 GMTمؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون
12:29 GMTسفارة ألمانيا لدى القاهرة توقف تأشيرة الحاصلين على جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون"
12:28 GMT"أنصار الله" تحذر من أن "ارتكاب المجازر في اليمن مع تجاهل العالم" يزيد الصراع حدة
12:25 GMTالصين تصدر تأشيرات لمسؤولين أمريكيين من أجل حضور الأولمبياد رغم المقاطعة
12:21 GMTتقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي
12:20 GMTهل تعتزم القوات العراقية إخراج حزب العمال الكردستاني بالقوة؟
12:19 GMTتشبه الطبق الطائر... سماء أمريكا تشهد اختبار طائرة مسيرة بديعة (فيديو)
12:16 GMTوزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
12:15 GMTالحكومة المصرية توافق على إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية
12:14 GMTجونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته خلال فترة الإغلاق
12:13 GMTموجة تضامن واسعة مع مواطن لبناني استعاد وديعته بالقوة
12:13 GMTالاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في سقوط قتلى من المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة في كازاخستان
12:09 GMTمقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة جنوبي أفغانستان