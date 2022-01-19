https://arabic.sputniknews.com/20220119/مطالبات-للبرلمان-الليبي-بالتركيز-على-إجراء-الانتخابات-1056669114.html

مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات

مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات

مطالبات دولية وإقليمية متعددة بإجراء الانتخابات الليبية الشاملة في أقرب وقت، لتفادي الدخول في معترك سياسي وعسكري جديد، إلا أن عراقيل سببتها تقاطعات السياسيين... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T12:56+0000

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مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات مطالبات للبرلمان الليبي بالتركيز على إجراء الانتخابات

طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح بالتركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة أن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا.رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، طالب من جهته لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس، بتحديد موعد حتمي للانتخابات، في مدى زمني أقصاه نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.وحول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، إن المشاورات الأخيرة التي جرت في مجلس النواب تشي بأن هناك إصرار كبير لدى عدد من النواب بضرورة تغيير الحكومة.واعتبر أن هذا الموقف له مسببات بأن حكومة الوحدة الوطنية سجل عليها الكثير من التجاوزات والخروقات التي أدت إلى شبهة فساد، إضافة إلى أنها لم تقم بأعمالها المنوط بها من قبل اتفاق جنيف.وأكد أن البرلمان ذاهب باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط يكون مهمتها إجراء الانتخابات، موضحا أن الخارطة السياسية أمها ستة أشهر ما يجعل الوقت كافي لعمل الحكومة الجديدة.من جهته، اعتبر مسعود السلامي، أستاذ العلاقات الدولية، أن تحديد موعد جديد للانتخابات في تاريخ واضح هو الأساس والأهم والمطلوب شعبيا ودوليا.وأكد أن الانتخابات هي المطلب الأساسي في الوقت الحالي وليس تغيير الحكومة، لأن الحكومة ستخذ البلاد في أبعاد أخرى غير محسوبة.وذكر أن لجنة خارطة الطريق المشكلة في مجلس النواب لن تتوصل إلى أمور جديدة، مرجع ذلك أن مهمتها الخوض في موضوعات جانبية مثل تعديل الدستور والمصالحة وتبادل وجهات النظر ما يعني إطالة الوقت كطريقة لتأجيل الانتخابات لأقصى أمد ممكن.

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