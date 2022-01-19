معلومات عن القوات البرية المصرية والسعودية المشاركة في تدريبات "تبوك - 5"

ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 12 عالميا، بينما يحتل الجيش الكويتي المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش المصري مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألف قوات عاملة و480 ألف قوات احتياطية و300 ألف قوات شبه عسكرية.أما الجيش السعودي فيمتلك 350 ألف جندي بينهم 225 ألف قوات عاملة و125 ألف قوات شبه عسكرية.القوات البرية المصريةتمتلك القوات البرية المصرية 4 آلاف و394 دبابة و10 آلاف مدرعة وألف و165 مدفع ذاتي الحركة.كما تمتلك القوات البرية المصرية ألفين و200 مدفع ميداني، إضافة إلى ألف و235 راجمة صواريخ.القوات البرية السعوديةتمتلك القوات البرية السعودية ألف و62 دبابة و6 آلاف و202 مدرعة و705 مدفع ذاتي الحركة.كما تمتلك القوات البرية السعودية ألف و818 مدفع ميداني و275 راجمة صواريخ.ما هي أهداف التدريب المصري السعودي "تبوك - 5"؟يهدف التدريب المصري السعودي " تبوك - 5 " لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الممكنة للعناصر المشاركة فيه، إضافة إلى دعم ركائز التعاون المشترك بين الجيشين.