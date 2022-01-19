تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/معلومات-عن-القوات-البرية-المصرية-والسعودية-المشاركة-في-تدريبات-تبوك---5-1056703137.html
معلومات عن القوات البرية المصرية والسعودية المشاركة في تدريبات "تبوك - 5"
معلومات عن القوات البرية المصرية والسعودية المشاركة في تدريبات "تبوك - 5"
تستضيف السعودية التدريب المصري السعودي المشترك "تبوك - 5"، الذي تشارك فيه وحدات من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة، إضافة إلى عناصر دعم من الأسلحة التخصصية... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:59+0000
2022-01-19T15:59+0000
رصد عسكري
الجيش المصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107214_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_b6cb9e80e3d18bca40aa4fd348abbeb3.jpg
ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 12 عالميا، بينما يحتل الجيش الكويتي المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش المصري مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألف قوات عاملة و480 ألف قوات احتياطية و300 ألف قوات شبه عسكرية.أما الجيش السعودي فيمتلك 350 ألف جندي بينهم 225 ألف قوات عاملة و125 ألف قوات شبه عسكرية.القوات البرية المصريةتمتلك القوات البرية المصرية 4 آلاف و394 دبابة و10 آلاف مدرعة وألف و165 مدفع ذاتي الحركة.كما تمتلك القوات البرية المصرية ألفين و200 مدفع ميداني، إضافة إلى ألف و235 راجمة صواريخ.القوات البرية السعوديةتمتلك القوات البرية السعودية ألف و62 دبابة و6 آلاف و202 مدرعة و705 مدفع ذاتي الحركة.كما تمتلك القوات البرية السعودية ألف و818 مدفع ميداني و275 راجمة صواريخ.ما هي أهداف التدريب المصري السعودي "تبوك - 5"؟يهدف التدريب المصري السعودي " تبوك - 5 " لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الممكنة للعناصر المشاركة فيه، إضافة إلى دعم ركائز التعاون المشترك بين الجيشين.
https://arabic.sputniknews.com/20190210/الجيش-المصري-الجيش-الكويتي-1038935265.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107214_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_108b13322ff57f0495d4ecc737edb70a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الجيش المصري

معلومات عن القوات البرية المصرية والسعودية المشاركة في تدريبات "تبوك - 5"

15:59 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
تستضيف السعودية التدريب المصري السعودي المشترك "تبوك - 5"، الذي تشارك فيه وحدات من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة، إضافة إلى عناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة.
ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 12 عالميا، بينما يحتل الجيش الكويتي المرتبة رقم 20 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2019
تعرف على قدرات الجيشين المصري والكويتي (فيديو وصور)
10 فبراير 2019, 18:59 GMT
ويمتلك الجيش المصري مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألف قوات عاملة و480 ألف قوات احتياطية و300 ألف قوات شبه عسكرية.
أما الجيش السعودي فيمتلك 350 ألف جندي بينهم 225 ألف قوات عاملة و125 ألف قوات شبه عسكرية.

القوات البرية المصرية

تمتلك القوات البرية المصرية 4 آلاف و394 دبابة و10 آلاف مدرعة وألف و165 مدفع ذاتي الحركة.
كما تمتلك القوات البرية المصرية ألفين و200 مدفع ميداني، إضافة إلى ألف و235 راجمة صواريخ.

القوات البرية السعودية

تمتلك القوات البرية السعودية ألف و62 دبابة و6 آلاف و202 مدرعة و705 مدفع ذاتي الحركة.
كما تمتلك القوات البرية السعودية ألف و818 مدفع ميداني و275 راجمة صواريخ.

ما هي أهداف التدريب المصري السعودي "تبوك - 5"؟

يهدف التدريب المصري السعودي " تبوك - 5 " لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الممكنة للعناصر المشاركة فيه، إضافة إلى دعم ركائز التعاون المشترك بين الجيشين.
© Sputnik / Mohamed Hssanالجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
© Sputnik / Mohamed Hssan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMTمعلومات عن القوات البرية المصرية والسعودية المشاركة في تدريبات "تبوك - 5"
15:49 GMTلجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": مستمرون حتى إسقاط الانقلاب و"الردة مستحيلة"
15:44 GMTبلينكن: لن نقدم للجانب الروسي ردا خطيا حول مقترحات الضمانات الأمنية خلال لقاء لافروف في جنيف
15:41 GMTالرئيس الإيراني يؤدي الصلاة في الكرملين... صورة
15:36 GMTرئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا
15:35 GMTمصرع الممثل الفرنسي غاسبارد أوليه إثر حادث تزلج
15:34 GMTالإنتربول يطلب من الإمارات تسليم تاجر أسلحة هارب وصديق ملك سابق
15:29 GMTالأردن يخصص أرضا قرب مكان تعميد المسيح لبناء مركز ثقافي جورجي
15:18 GMTمرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يدخن الحشيش خلال حملته الانتخابية... فيديو
15:08 GMTوفاة مطربة تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا لتجنب الحصول على اللقاح
15:04 GMTالرقم الأعلى على الإطلاق... إسرائيل تسجل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا
15:04 GMTتميم بن حمد يوجه رسالة إلى أمير الكويت
15:02 GMTوزير الخارجية الأوكراني يعتبر الدبلوماسية "الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع"
14:56 GMTوزير العدل الإسرائيلي: لم نكن على علم باستخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" دون أمر قضائي
14:45 GMTسامسونغ تسرب بطريق الخطأ جهازها اللوحي الجديد
14:42 GMTما هي آثار ونتائج زيارة الوفد السوري الحكومي إلى جمهورية القرم الروسية؟
14:38 GMTكوريا الجنوبية تستعد للمنافسة على المشروع النووي السعودي
14:37 GMTانخفاض شعبية بايدن إلى ما دون مستوى تأييد ترامب
14:35 GMT"الدستوري الحر" في تونس: الرئيس يدير البلاد على منهاج دولة الخلافة
14:34 GMTمدينة عربية تتصدر قائمة أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022...وبينها الغردقة