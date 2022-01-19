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مقتل وإصابة مدنيين إثر استهداف "أنصار الله" لمحطة وقود في مأرب
مقتل وإصابة مدنيين إثر استهداف "أنصار الله" لمحطة وقود في مأرب
استهدفت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، محطة وقود في مديرية حريب بمحافظة مأرب اليمنية بصاروخ باليستي. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:46+0000
2022-01-19T09:52+0000
العالم العربي
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وأفاد مراسل قناة "العربية" بوقوع قتلى ومصابين من بين المدنيين إثر استهداف "أنصار الله" لمحطة حريب بالصاروخ.يتبع...
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العالم العربي

مقتل وإصابة مدنيين إثر استهداف "أنصار الله" لمحطة وقود في مأرب

09:46 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 09:52 GMT 19.01.2022)
© REUTERS / ALI OWIDHAجنود حكوميون يمشون في موقع هجوم صاروخي حوثي على مسجد معسكرات في مأرب
جنود حكوميون يمشون في موقع هجوم صاروخي حوثي على مسجد معسكرات في مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / ALI OWIDHA
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استهدفت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، محطة وقود في مديرية حريب بمحافظة مأرب اليمنية بصاروخ باليستي.
وأفاد مراسل قناة "العربية" بوقوع قتلى ومصابين من بين المدنيين إثر استهداف "أنصار الله" لمحطة حريب بالصاروخ.
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