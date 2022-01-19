مقتل 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين شرقي إسبانيا

وهرعت عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بعد اندلاع الحريق في دار المسنين بحلول الساعة 11:20 مساء (22:20 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، وأجلى رجال الإنقاذ 71 شخصا.عملت تسع سيارات إطفاء على إخماد النيران في مونكادا، شمال منتجع فالنسيا الشرقي. وقال مسعفون في البداية إن هناك 5 قتلى و3 مصابين بجروح خطيرة، لكن أحد الجرحى توفي في وقت لاحق.وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة "فرانس برس": "أستطيع أن أؤكد أن شخصا سادسا مات- شخصا مسنا آخر". فيما أعلنت السلطة المحلية الحداد ثلاثة أيام.من بين القتلى ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 67 و79 و85 عاما، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 78 و89 و95 عاما. إلى جانب إصابة شخصين بجروح خطيرة، عانى 14 آخرون من استنشاق الدخان بينهم بعض رجال الإنقاذ.قال رجال الإطفاء إن النيران كانت مستعرة عندما وصلت سيارات الإطفاء، والتهم أحد أجنحة المنزل، حيث كان كثير من السكان المسنين نائمين، مشيرين إلى أن عملية الإجلاء كانت "معقدة" لأن الكثير من الناس كانوا في الفراش بالفعل.
وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة "فرانس برس": "أستطيع أن أؤكد أن شخصا سادسا مات- شخصا مسنا آخر". فيما أعلنت السلطة المحلية الحداد ثلاثة أيام.
من بين القتلى ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 67 و79 و85 عاما، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 78 و89 و95 عاما. إلى جانب إصابة شخصين بجروح خطيرة، عانى 14 آخرون من استنشاق الدخان بينهم بعض رجال الإنقاذ.
قال رجال الإطفاء إن النيران كانت مستعرة عندما وصلت سيارات الإطفاء، والتهم أحد أجنحة المنزل، حيث كان كثير من السكان المسنين نائمين، مشيرين إلى أن عملية الإجلاء كانت "معقدة" لأن الكثير من الناس كانوا في الفراش بالفعل.