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مقتل 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين شرقي إسبانيا
مقتل 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين شرقي إسبانيا
قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن 6 مسنين لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة عندما اندلع حريق في دار للمسنين بالقرب من فالنسيا شرقي... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:48+0000
2022-01-19T13:48+0000
العالم
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وهرعت عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بعد اندلاع الحريق في دار المسنين بحلول الساعة 11:20 مساء (22:20 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، وأجلى رجال الإنقاذ 71 شخصا.عملت تسع سيارات إطفاء على إخماد النيران في مونكادا، شمال منتجع فالنسيا الشرقي. وقال مسعفون في البداية إن هناك 5 قتلى و3 مصابين بجروح خطيرة، لكن أحد الجرحى توفي في وقت لاحق.وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة "فرانس برس": "أستطيع أن أؤكد أن شخصا سادسا مات- شخصا مسنا آخر". فيما أعلنت السلطة المحلية الحداد ثلاثة أيام.من بين القتلى ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 67 و79 و85 عاما، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 78 و89 و95 عاما. إلى جانب إصابة شخصين بجروح خطيرة، عانى 14 آخرون من استنشاق الدخان بينهم بعض رجال الإنقاذ.قال رجال الإطفاء إن النيران كانت مستعرة عندما وصلت سيارات الإطفاء، والتهم أحد أجنحة المنزل، حيث كان كثير من السكان المسنين نائمين، مشيرين إلى أن عملية الإجلاء كانت "معقدة" لأن الكثير من الناس كانوا في الفراش بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/إسبانيا-تمنح-الشباب-مدفوعات-مالية-لمساعدتهم-على-التحرر-من-منازل-الآباء-1056496320.html
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العالم

مقتل 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين شرقي إسبانيا

13:48 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Kin Cheungحريق في مركز تجاري في هونغ كونغ، 15 ديسمبر 2021
حريق في مركز تجاري في هونغ كونغ، 15 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن 6 مسنين لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة عندما اندلع حريق في دار للمسنين بالقرب من فالنسيا شرقي البلاد.
وهرعت عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بعد اندلاع الحريق في دار المسنين بحلول الساعة 11:20 مساء (22:20 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، وأجلى رجال الإنقاذ 71 شخصا.
عملت تسع سيارات إطفاء على إخماد النيران في مونكادا، شمال منتجع فالنسيا الشرقي. وقال مسعفون في البداية إن هناك 5 قتلى و3 مصابين بجروح خطيرة، لكن أحد الجرحى توفي في وقت لاحق.
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وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لوكالة "فرانس برس": "أستطيع أن أؤكد أن شخصا سادسا مات- شخصا مسنا آخر". فيما أعلنت السلطة المحلية الحداد ثلاثة أيام.
من بين القتلى ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 67 و79 و85 عاما، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 78 و89 و95 عاما. إلى جانب إصابة شخصين بجروح خطيرة، عانى 14 آخرون من استنشاق الدخان بينهم بعض رجال الإنقاذ.
قال رجال الإطفاء إن النيران كانت مستعرة عندما وصلت سيارات الإطفاء، والتهم أحد أجنحة المنزل، حيث كان كثير من السكان المسنين نائمين، مشيرين إلى أن عملية الإجلاء كانت "معقدة" لأن الكثير من الناس كانوا في الفراش بالفعل.
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