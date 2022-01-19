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ممثل روسيا في فلسطين يبحث التسوية بالشرق الأوسط مع القنصل البريطاني في القدس
ممثل روسيا في فلسطين يبحث التسوية بالشرق الأوسط مع القنصل البريطاني في القدس
أفادت الممثلية الروسية في فلسطين صباح اليوم أن ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، التقى القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس؛ وبحث معه عملية... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:12+0000
2022-01-19T13:12+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار روسيا
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غزة - سبوتنيك. وقالت الممثلية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إنه، "أمس 18 كانون الثاني/ يناير، التقى ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين غوتشا بواتشيدزه، القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس، السيدة ديان كورنر. وتم بحث المسائل الملحة للتسوية في الشرق الأوسط".تهتم روسيا بتطورات القضية الفلسطينية ومسار التسوية السياسية، ويتضح ذلك من الزيارات المتتالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى موسكو.ومع توافد قادة الفصائل الفلسطينية على العاصمة الجزائرية، لبحث المصالحة الفلسطينية والانتخابات الشاملة، خلال الأشهر القادمة؛ يبرز الدور الروسي في فلسطين.كما تعتبر روسيا أحد أهم الأطراف الفاعلة في وصول مسار المصالحة الحالي، إلى مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني.وعلى مدار الأشهر الماضية، احتضنت موسكو لقاءات على أعلى المستويات لقادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها قيادات الصف الأول.وآخر هذه اللقاءات جمع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، بنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سبقته زيارة قيادة التيار الإصلاحي في حركة "فتح"، الذي يترأسه محمد دحلان.وتعطي هذه الزيارات، ذات المستوى الرسمي، الدور الروسي زخماً سياسياً في القضية الفلسطينية، الذي يضع موسكو في مقدمة العواصم ذات التأثير المركزي في الملف الفلسطيني.وتلعب روسيا دورا مهما في محاولات إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كونها عضوا في الرباعية الدولية، التي ترعى عملية السلام في الشرق الأوسط.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار روسيا

ممثل روسيا في فلسطين يبحث التسوية بالشرق الأوسط مع القنصل البريطاني في القدس

13:12 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / ABBAS MOMANI
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أفادت الممثلية الروسية في فلسطين صباح اليوم أن ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، التقى القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس؛ وبحث معه عملية التسوية في الشرق الأوسط.
غزة - سبوتنيك. وقالت الممثلية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إنه، "أمس 18 كانون الثاني/ يناير، التقى ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين غوتشا بواتشيدزه، القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس، السيدة ديان كورنر. وتم بحث المسائل الملحة للتسوية في الشرق الأوسط".
تهتم روسيا بتطورات القضية الفلسطينية ومسار التسوية السياسية، ويتضح ذلك من الزيارات المتتالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى موسكو.
وتهدف روسيا إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، على أساس المبادئ المعترف بها دوليًا؛ وتقريب وجهات نظر الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومع توافد قادة الفصائل الفلسطينية على العاصمة الجزائرية، لبحث المصالحة الفلسطينية والانتخابات الشاملة، خلال الأشهر القادمة؛ يبرز الدور الروسي في فلسطين.
كما تعتبر روسيا أحد أهم الأطراف الفاعلة في وصول مسار المصالحة الحالي، إلى مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني.
وعلى مدار الأشهر الماضية، احتضنت موسكو لقاءات على أعلى المستويات لقادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها قيادات الصف الأول.
وآخر هذه اللقاءات جمع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، بنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سبقته زيارة قيادة التيار الإصلاحي في حركة "فتح"، الذي يترأسه محمد دحلان.
وتعطي هذه الزيارات، ذات المستوى الرسمي، الدور الروسي زخماً سياسياً في القضية الفلسطينية، الذي يضع موسكو في مقدمة العواصم ذات التأثير المركزي في الملف الفلسطيني.
وتلعب روسيا دورا مهما في محاولات إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كونها عضوا في الرباعية الدولية، التي ترعى عملية السلام في الشرق الأوسط.
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