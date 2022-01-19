https://arabic.sputniknews.com/20220119/ممثل-روسيا-في-فلسطين-يبحث-التسوية-بالشرق-الأوسط-مع-القنصل-البريطاني-في-القدس-1056695898.html

ممثل روسيا في فلسطين يبحث التسوية بالشرق الأوسط مع القنصل البريطاني في القدس

ممثل روسيا في فلسطين يبحث التسوية بالشرق الأوسط مع القنصل البريطاني في القدس

أفادت الممثلية الروسية في فلسطين صباح اليوم أن ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، التقى القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس؛ وبحث معه عملية... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T13:12+0000

2022-01-19T13:12+0000

2022-01-19T13:12+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار روسيا

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غزة - سبوتنيك. وقالت الممثلية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إنه، "أمس 18 كانون الثاني/ يناير، التقى ممثل روسيا الاتحادية في فلسطين غوتشا بواتشيدزه، القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس، السيدة ديان كورنر. وتم بحث المسائل الملحة للتسوية في الشرق الأوسط".تهتم روسيا بتطورات القضية الفلسطينية ومسار التسوية السياسية، ويتضح ذلك من الزيارات المتتالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى موسكو.ومع توافد قادة الفصائل الفلسطينية على العاصمة الجزائرية، لبحث المصالحة الفلسطينية والانتخابات الشاملة، خلال الأشهر القادمة؛ يبرز الدور الروسي في فلسطين.كما تعتبر روسيا أحد أهم الأطراف الفاعلة في وصول مسار المصالحة الحالي، إلى مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني.وعلى مدار الأشهر الماضية، احتضنت موسكو لقاءات على أعلى المستويات لقادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها قيادات الصف الأول.وآخر هذه اللقاءات جمع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، بنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سبقته زيارة قيادة التيار الإصلاحي في حركة "فتح"، الذي يترأسه محمد دحلان.وتعطي هذه الزيارات، ذات المستوى الرسمي، الدور الروسي زخماً سياسياً في القضية الفلسطينية، الذي يضع موسكو في مقدمة العواصم ذات التأثير المركزي في الملف الفلسطيني.وتلعب روسيا دورا مهما في محاولات إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، كونها عضوا في الرباعية الدولية، التي ترعى عملية السلام في الشرق الأوسط.

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