منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية تدمر صاروخا باليستيا وهو في الفضاء... صور
نجحت منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية المضادة للصواريخ في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وهو في الفضاء.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إنه إجراء اختبار ناجح، أمس الثلاثاء، لمنظومة "حيتس 3" المضادة للصواريخ الباليستية.
وأضاف: "تكلل الاختبار بنجاح باهر حيث تم اعتراض الهدف الذي حاكى صاروخا باليستيا وهو في الفضاء".
إختبار منظومة "حيتس 3" المضادة للصواريخ الباليستية الذي أجري أمس بالتعاون مع الولايات المتحدة تكلل بنجاح باهر حيث تم اعتراض الهدف الذي حاكى صاروخا باليستيا وهو في الفضاء!— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 19, 2022
إسرائيل تمتلك دفاعات صاروخية مكونة من عدة منظومات تستطيع أن تعترض جميع أنواع التهديدات الصاروخية. pic.twitter.com/SQnrk3F0aW
وفي السياق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الاختبار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي.
وأوضح أن التجربة تمت في وسط إسرائيل بقيادة سلاح الجو.
ونقل أدرعي عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، قوله إن الاختبار عامل يضاف إلى قدرات الجيش الإسرائيلي في التصدي للتهديدات المتنامية على الساحة الإقليمية.
أجرت #وزارة_الدفاع، أمس، تجربة ناجحة على منظومة #حيتس3 والمعدة لاعتراض صواريخ #باليستية خارج الفضاء بالتعاون مع #الوكالة_الأميركية_للدفاع_الصاروخي. التجربة تمت في وسط #إسرائيل بقيادة #سلاح_الجو. نجاح هذه التجربة يعد حجر أساس مهم في مواجهة التهديدات المستقبلية. pic.twitter.com/QyPANA7JTk— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2022
فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الهدف من التجربة هو الحفاظ على قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
من جانبه، علق رئيس الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي الأدميرال جون هيل على التجربة، قائلا إن أمريكا ستستمر في مساعدة إسرائيل من أجل تطوير جميع قدراتها الدفاعية في مواجهة الصواريخ والتهديدات في المنطقة.