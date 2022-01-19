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منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية تدمر صاروخا باليستيا وهو في الفضاء... صور
منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية تدمر صاروخا باليستيا وهو في الفضاء... صور
نجحت منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية المضادة للصواريخ في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وهو في الفضاء. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:27+0000
2022-01-19T11:27+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إنه إجراء اختبار ناجح، أمس الثلاثاء، لمنظومة "حيتس 3" المضادة للصواريخ الباليستية.وفي السياق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الاختبار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي.وأوضح أن التجربة تمت في وسط إسرائيل بقيادة سلاح الجو.ونقل أدرعي عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، قوله إن الاختبار عامل يضاف إلى قدرات الجيش الإسرائيلي في التصدي للتهديدات المتنامية على الساحة الإقليمية.فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الهدف من التجربة هو الحفاظ على قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.من جانبه، علق رئيس الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي الأدميرال جون هيل على التجربة، قائلا إن أمريكا ستستمر في مساعدة إسرائيل من أجل تطوير جميع قدراتها الدفاعية في مواجهة الصواريخ والتهديدات في المنطقة.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية تدمر صاروخا باليستيا وهو في الفضاء... صور

11:27 GMT 19.01.2022
© REUTERS / OMAR SANADIKIإطلاق صواريخ إسرائيلية على سوريا
إطلاق صواريخ إسرائيلية على سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / OMAR SANADIKI
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نجحت منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية المضادة للصواريخ في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وهو في الفضاء.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، إنه إجراء اختبار ناجح، أمس الثلاثاء، لمنظومة "حيتس 3" المضادة للصواريخ الباليستية.

وأضاف: "تكلل الاختبار بنجاح باهر حيث تم اعتراض الهدف الذي حاكى صاروخا باليستيا وهو في الفضاء".

وفي السياق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الاختبار تم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي.
وأوضح أن التجربة تمت في وسط إسرائيل بقيادة سلاح الجو.
ونقل أدرعي عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، قوله إن الاختبار عامل يضاف إلى قدرات الجيش الإسرائيلي في التصدي للتهديدات المتنامية على الساحة الإقليمية.
فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن الهدف من التجربة هو الحفاظ على قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
من جانبه، علق رئيس الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي الأدميرال جون هيل على التجربة، قائلا إن أمريكا ستستمر في مساعدة إسرائيل من أجل تطوير جميع قدراتها الدفاعية في مواجهة الصواريخ والتهديدات في المنطقة.
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