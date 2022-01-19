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نور محمدوف غير موجود في قائمة الأفضل في التاريخ
نور محمدوف غير موجود في قائمة الأفضل في التاريخ
اختار رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة، دانا وايت، قائمة تضم أعظم المصاريعين في التاريخ. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T07:51+0000
2022-01-19T07:51+0000
رياضة
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ولم تضم القائمة الروسي حبيب نور محمدوف الذي لم يهزم، والذي فاز بحزام الوزن الخفيف ودافع عنه بنجاح عدة مرات.وبحسب موقع "BJPenn"، شمل التصنيف المصارع البرازيلي أندرسون سيلفا، الذي حقق 34 انتصارًا في 45 مواجهة، والكندي جورج سانت بيير، الذي خاض 28 معارك في الوزن المتوسط ​​ووزن الوسط مع 26 فوزًا، بالإضافة إلى بطل الوزن الثقيل جون جونز، الذي يحتوي سجله المهني على 26 فوزًا مع خسارة واحدة.يذكر أن محمدوف فاز في جميع معارك القفص البالغ عددها 29، وكان خصمه الأخير جاستن جيثج، في أكتوبر 2020، حيث أنهى الروسي المعركة قبل الموعد المحدد في الجولة الثانية، ليعلن، مباشرة بعد الانتصار، اعتزاله.
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رياضة

نور محمدوف غير موجود في قائمة الأفضل في التاريخ

07:51 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Said Tsarnaevحبيب نور محمدوف
حبيب نور محمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
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اختار رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة، دانا وايت، قائمة تضم أعظم المصاريعين في التاريخ.
ولم تضم القائمة الروسي حبيب نور محمدوف الذي لم يهزم، والذي فاز بحزام الوزن الخفيف ودافع عنه بنجاح عدة مرات.
وبحسب موقع "BJPenn"، شمل التصنيف المصارع البرازيلي أندرسون سيلفا، الذي حقق 34 انتصارًا في 45 مواجهة، والكندي جورج سانت بيير، الذي خاض 28 معارك في الوزن المتوسط ​​ووزن الوسط مع 26 فوزًا، بالإضافة إلى بطل الوزن الثقيل جون جونز، الذي يحتوي سجله المهني على 26 فوزًا مع خسارة واحدة.
يذكر أن محمدوف فاز في جميع معارك القفص البالغ عددها 29، وكان خصمه الأخير جاستن جيثج، في أكتوبر 2020، حيث أنهى الروسي المعركة قبل الموعد المحدد في الجولة الثانية، ليعلن، مباشرة بعد الانتصار، اعتزاله.
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