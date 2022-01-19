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https://arabic.sputniknews.com/20220119/هل-تقيد-المنشآت-الأولمبية-في-بكين-استخدام-مواقع-التواصل-الاجتماعي؟-1056703245.html
هل تقيد المنشآت الأولمبية في بكين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟
هل تقيد المنشآت الأولمبية في بكين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟
كشفت اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية، حقيقة تقييد المنشآت الأولمبية في بكين، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T16:37+0000
2022-01-19T16:37+0000
بكين
الألعاب الأولمبية
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وأعلنت نائب رئيس قسم اللجنة الأولمبية الدولية لشؤون الإعلام، خلال الألعاب الأولمبية، لوتشيا مونتاناريلا، اليوم الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وفيسبوك وتويتر، لن تحجب في منشآت أولمبياد بكين.وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "لن يكون هناك حظر في شبكة المنشآت الأولمبية على أي موقع إنترنت. لقد استخدمت بنفسي إنستغرام، وتويتر وفيسبوك، في المكتب الصحفي الأولمبي. كما ستكون هناك إمكانية للوصول إلى الإنترنت المفتوح بواسطة شرائح سيم خاصة".ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي الإنترنت في الصين، يعانون من نظام رقابة شامل تفرضه الدولة يسمى بـ"سور الحماية الصيني العظيم"، والذي تسبب بحظر معظم المواقع والتطبيقات الغربية مثل "غوغل"، "يوتيوب"، "واتسآب"، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، "فيسبوك"، "إنستغرام"، والعديد من وسائل الإعلام العالمية الرائدة.هذا ومن المقرر أن يتم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين-2022"، في بكين، بشكل رسمي، يوم 4 فبراير/ شباط المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20170806/تحذير-ماذا-تفعل-بك-محاولات-هجرة-فيسبوك-1025488480.html
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بكين, الألعاب الأولمبية

هل تقيد المنشآت الأولمبية في بكين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟

16:37 GMT 19.01.2022
CC BY 2.0 / geralt / مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
CC BY 2.0 / geralt /
تابعنا عبر
كشفت اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية، حقيقة تقييد المنشآت الأولمبية في بكين، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وأعلنت نائب رئيس قسم اللجنة الأولمبية الدولية لشؤون الإعلام، خلال الألعاب الأولمبية، لوتشيا مونتاناريلا، اليوم الأربعاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وفيسبوك وتويتر، لن تحجب في منشآت أولمبياد بكين.
فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2017
تحذير...ماذا تفعل بك محاولات "هجرة" الـ"فيسبوك"
6 أغسطس 2017, 07:33 GMT
وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "لن يكون هناك حظر في شبكة المنشآت الأولمبية على أي موقع إنترنت. لقد استخدمت بنفسي إنستغرام، وتويتر وفيسبوك، في المكتب الصحفي الأولمبي. كما ستكون هناك إمكانية للوصول إلى الإنترنت المفتوح بواسطة شرائح سيم خاصة".
ومن الجدير بالذكر أن مستخدمي الإنترنت في الصين، يعانون من نظام رقابة شامل تفرضه الدولة يسمى بـ"سور الحماية الصيني العظيم"، والذي تسبب بحظر معظم المواقع والتطبيقات الغربية مثل "غوغل"، "يوتيوب"، "واتسآب"، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، "فيسبوك"، "إنستغرام"، والعديد من وسائل الإعلام العالمية الرائدة.
هذا ومن المقرر أن يتم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين-2022"، في بكين، بشكل رسمي، يوم 4 فبراير/ شباط المقبل.
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