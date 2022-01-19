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https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزارة-الطاقة-الأردن-يوقع-الأربعاء-المقبل-عقد-توريد-الكهرباء-إلى-لبنان-عبر-سوريا-1056699076.html
وزارة الطاقة: الأردن يوقع الأربعاء المقبل عقد توريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا
وزارة الطاقة: الأردن يوقع الأربعاء المقبل عقد توريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا
أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، سيكون الأربعاء المقبل. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T14:17+0000
2022-01-19T14:17+0000
2022-01-19T14:17+0000
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عمان-سبوتنيك. وكشف بيان للوزارة أن الأردن ولبنان وسوريا توقع "يوم الأربعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".وشدد الخرابشة على أن "سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".
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أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
وزارة الطاقة: الأردن يوقع الأربعاء المقبل عقد توريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا
أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، سيكون الأربعاء المقبل.
عمان-سبوتنيك. وكشف بيان للوزارة أن الأردن ولبنان وسوريا توقع "يوم الأربعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن
عبر الشبكة الكهربائية السورية
".
وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، بحسب البيان، أن "الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات".
وشدد الخرابشة على أن "سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظام الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".