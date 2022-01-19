تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعتبر-الدبلوماسية-الحل-الوحيد-القادر-على-إنهاء-الصراع-1056701314.html
وزير الخارجية الأوكراني يعتبر الدبلوماسية "الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع"
وزير الخارجية الأوكراني يعتبر الدبلوماسية "الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع"
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه أجرى محادثة حول صيغة نورماندي، وإن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في شكل نورماندي لاستئناف... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:02+0000
2022-01-19T15:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048673065_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_cf1423a32b214b574015c4201facfb10.jpg
وأوضح كوليبا أن "المساعدة العسكرية الأمريكية تسهم في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، كما يجري العمل مع عدد من الدول الأخرى".وأشار كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتون بلينكن، من كييف، إلى أن "الحل الوحيد في هذا الصراع هو حل دبلوماسي، وينبغي على روسيا المشاركة في المباحثات الدبلوماسية تحت مظلة صيغة نورماندي".واستقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، مستشارين من فرنسا وألمانيا وصلوا إلى العاصمة كييف لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة.ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية صورا للقاء الذي جمع كل من مستشار السياسة الخارجية الألمانية، ينس بليتنر، والمستشار الفرنسي إيمانويل بون من جهة، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومستشاره أندريه يرماك من جهة أخرى.وبحسب الموقع، جرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي ترحيبه بالجهود التي يواصل شركاء أوكرانيا في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة باريس نورماندي في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/ماكرون-يدعو-الأوروبيين-للحوار-مع-روسيا-ويبين-دفعه-بهذا-الاتجاه-منذ-سنوات-1056618400.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048673065_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9eaf939c64e1e0fae545912435cb267e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يعتبر الدبلوماسية "الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع"

15:02 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه أجرى محادثة حول صيغة نورماندي، وإن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في شكل نورماندي لاستئناف عملها على مستوى القادة.
وأوضح كوليبا أن "المساعدة العسكرية الأمريكية تسهم في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، كما يجري العمل مع عدد من الدول الأخرى".
وأشار كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتون بلينكن، من كييف، إلى أن "الحل الوحيد في هذا الصراع هو حل دبلوماسي، وينبغي على روسيا المشاركة في المباحثات الدبلوماسية تحت مظلة صيغة نورماندي".
"أوكرانيا لا تخطط لأي اعتداء أو نشاط عدواني، ونحن نعمل على تعزيز دفاعاتنا"
دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني
واستقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، مستشارين من فرنسا وألمانيا وصلوا إلى العاصمة كييف لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
ماكرون يدعو الأوروبيين للحوار مع روسيا ويبين دفعه بهذا الاتجاه منذ سنوات
12:07 GMT
ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية صورا للقاء الذي جمع كل من مستشار السياسة الخارجية الألمانية، ينس بليتنر، والمستشار الفرنسي إيمانويل بون من جهة، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومستشاره أندريه يرماك من جهة أخرى.
وبحسب الموقع، جرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي ترحيبه بالجهود التي يواصل شركاء أوكرانيا في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة باريس نورماندي في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:29 GMTالأردن يخصص أرضا قرب مكان تعميد المسيح لبناء مركز ثقافي جورجي
15:18 GMTمرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يدخن الحشيش خلال حملته الانتخابية... فيديو
15:08 GMTوفاة مطربة تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا لتجنب الحصول على اللقاح
15:04 GMTالرقم الأعلى على الإطلاق... إسرائيل تسجل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا
15:04 GMTتميم بن حمد يوجه رسالة إلى أمير الكويت
15:02 GMTوزير الخارجية الأوكراني يعتبر الدبلوماسية "الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع"
14:56 GMTوزير العدل الإسرائيلي: لم نكن على علم باستخدام الشرطة برنامج "بيغاسوس" دون أمر قضائي
14:45 GMTسامسونغ تسرب بطريق الخطأ جهازها اللوحي الجديد
14:42 GMTما هي آثار ونتائج زيارة الوفد السوري الحكومي إلى جمهورية القرم الروسية؟
14:38 GMTكوريا الجنوبية تستعد للمنافسة على المشروع النووي السعودي
14:37 GMTانخفاض شعبية بايدن إلى ما دون مستوى تأييد ترامب
14:35 GMT"الدستوري الحر" في تونس: الرئيس يدير البلاد على منهاج دولة الخلافة
14:34 GMTمدينة عربية تتصدر قائمة أفضل 10 وجهات سياحية لعام 2022...وبينها الغردقة
14:31 GMTمسؤول في الصحة الفلسطينية يدعو المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية
14:28 GMTيحيى الفخراني يكشف آخر ما سمعه من محمود عبد العزيز ومشهدا بكى بعده
14:21 GMTرئيسي وبوتين وملفات ساخنة على الطاولة
14:21 GMTبريطانيا... التضخم يتجاوز الـ 5% خلال ديسمبر كأعلى معدل منذ 30 عاما
14:17 GMTوزارة الطاقة: الأردن يوقع الأربعاء المقبل عقد توريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا
14:16 GMTالتطبيع بين القبول العربي والسخرية الإسرائيلية
14:10 GMTليبيا.. هل تقبل الحكومة بسحب الثقة منها؟