https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-الطاقة-الإماراتي-تحالف-أوبك--لن-يستطيع-حل-مشاكل-إمدادات-النفط-بمفرده-1056618830.html

وزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده

وزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن تحالف "أوبك +" لن يستطيع بمفرده حل مشاكل إمدادات النفط العالمية. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T12:16+0000

2022-01-19T12:16+0000

2022-01-19T12:16+0000

اقتصاد

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول المزروعي إن الإمارات ملتزمة بدعم تحالف "أوبك +".وتابع: "نعمل مع التحالف لضخ كميات إضافية من النفط شهريا من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب".وأضاف: "قطاع النفط العالمي يحتاج المزيد من الاستثمارات و"أوبك +" لن يستطيع حل جميع التحديات التي يشهدها القطاع منفردا".وشدد وزير النفط الإماراتي إلى أن قطاع النفط العالمي يحتاج إلى تحفيز الاستثمار في مجال النفط والغاز.وتابع: "إن لم يتم تحقيق ذلك سوف تتعرض الأسواق إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار بصورة تؤثر على النمو العالمي".ولفت المزروعي إلى أن الإمارات تعمل على زيادة الطاقة الانتاجية للدولة في مجال النفط إلى 5 ملايين برميل سنويا بحلول عام 2030.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/النفط-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-2014-وقفزة-في-الأسعار-1056510468.html

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