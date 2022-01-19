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https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-الطاقة-الإماراتي-تحالف-أوبك--لن-يستطيع-حل-مشاكل-إمدادات-النفط-بمفرده-1056618830.html
وزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
وزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن تحالف "أوبك +" لن يستطيع بمفرده حل مشاكل إمدادات النفط العالمية. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:16+0000
2022-01-19T12:16+0000
2022-01-19T12:16+0000
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول المزروعي إن الإمارات ملتزمة بدعم تحالف "أوبك +".وتابع: "نعمل مع التحالف لضخ كميات إضافية من النفط شهريا من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب".وأضاف: "قطاع النفط العالمي يحتاج المزيد من الاستثمارات و"أوبك +" لن يستطيع حل جميع التحديات التي يشهدها القطاع منفردا".وشدد وزير النفط الإماراتي إلى أن قطاع النفط العالمي يحتاج إلى تحفيز الاستثمار في مجال النفط والغاز.وتابع: "إن لم يتم تحقيق ذلك سوف تتعرض الأسواق إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار بصورة تؤثر على النمو العالمي".ولفت المزروعي إلى أن الإمارات تعمل على زيادة الطاقة الانتاجية للدولة في مجال النفط إلى 5 ملايين برميل سنويا بحلول عام 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/النفط-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-2014-وقفزة-في-الأسعار-1056510468.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن تحالف "أوبك +" لن يستطيع بمفرده حل مشاكل إمدادات النفط العالمية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول المزروعي إن الإمارات ملتزمة بدعم تحالف "أوبك +".
وتابع: "نعمل مع التحالف
لضخ كميات إضافية من النفط
شهريا من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب".
وأضاف: "قطاع النفط العالمي يحتاج المزيد من الاستثمارات و"أوبك +" لن يستطيع حل جميع التحديات التي يشهدها القطاع منفردا".
وشدد وزير النفط الإماراتي إلى أن قطاع النفط العالمي يحتاج إلى تحفيز
الاستثمار في مجال النفط
والغاز.
وتابع: "إن لم يتم تحقيق ذلك سوف تتعرض الأسواق إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار بصورة تؤثر على النمو العالمي".
ولفت المزروعي إلى أن الإمارات تعمل على زيادة
الطاقة الانتاجية
للدولة في مجال النفط إلى 5 ملايين برميل سنويا بحلول عام 2030.