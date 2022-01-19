وزير الطاقة الإماراتي يقول إنه لا يشعر بالقلق بشأن توقعات زيادة أسعار النفط

وقال المزروعي للصحفيين، "لا أشعر بالقلق فيما يتعلق بالأجل القصير"، وذلك ردا على سؤال عن توقعات المحللين بزيادة أسعار النفط وتجاوزها 100 دولار للبرميل.وأوضح المزروعي على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة "سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا"، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف "يساورني القلق بشأن الأجل الطويل إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار (في الهيدروكربونات)".وسجل النفط، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 7 سنوات، وارتفعت الأسعار لليوم الرابع على التوالي بسبب مخاوف من نقص المعروض في 2022.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 88.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة؛ حسب "رويترز".وكان خام القياس قد صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 86.94 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9 بالمئة يوم الثلاثاء.وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014.ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون نقص المعروض من النفط في 2022، وهز ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.
وأوضح المزروعي على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة "سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف "يساورني القلق بشأن الأجل الطويل إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار (في الهيدروكربونات)".
وسجل النفط، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 7 سنوات، وارتفعت الأسعار لليوم الرابع على التوالي بسبب مخاوف من نقص المعروض في 2022.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 88.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة؛ حسب "رويترز".
وكان خام القياس قد صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 86.94 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9 بالمئة يوم الثلاثاء.
وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون نقص المعروض من النفط في 2022، وهز ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.