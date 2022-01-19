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وزير خارجية إسرائيل يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي"
وزير خارجية إسرائيل يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي"
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، "إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:06+0000
2022-01-19T12:06+0000
أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، إن "سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تلقى اتصالا هاتفيا من معالي يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل".وشدد لابيد، خلال الاتصال الهاتفي، على وقوف بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء.وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات "في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغادر"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات.وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة.كما شدد بينيت، في كلمة عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على ضرورة مواجهة إيران، مؤكدا أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".وأضاف: "آخر شيء يمكنكم القيام به هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لهذا النظام، لأن الذي ستحصلون عليه إرهاباً على نطاق أوسع".وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.وأكد أن أنصار الله "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.دعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكد البيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/بينيت-يعلق-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-الإمارات-ويقدم-عرضا-إلى-محمد-بن-زايد-1056485557.html
https://arabic.sputniknews.com/20220118/-الإمارات-تدعو-إلى-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-لإدانة-هجمات-الحوثيين-على-أبوظبي-1056503264.html
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أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير خارجية إسرائيل يؤكد وقوف بلاده مع الإمارات ويدين بشدة "الهجوم الإرهابي الحوثي"

12:06 GMT 19.01.2022
© REUTERS / WAMوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 29 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / WAM
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، "إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، إن "سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تلقى اتصالا هاتفيا من معالي يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
بينيت يعلق على "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الإمارات ويقدم عرضا إلى محمد بن زايد
أمس, 13:11 GMT
وشدد لابيد، خلال الاتصال الهاتفي، على وقوف بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات "في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الغادر"، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات.
وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة.
كما شدد بينيت، في كلمة عبر الفيديو للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على ضرورة مواجهة إيران، مؤكدا أن "توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع".
وأضاف: "آخر شيء يمكنكم القيام به هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لهذا النظام، لأن الذي ستحصلون عليه إرهاباً على نطاق أوسع".
وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية... بالقرب من خزانات أدنوك... كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
الإمارات تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي
أمس, 19:15 GMT
وأكد أن أنصار الله "لن تتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة"، معلنا "دولة الإمارات غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن".
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، هجوم جماعة "أنصار الله" على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها "تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.
دعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكد البيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين".
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