تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-خارجية-كازاخستان-تم-إحباط-الهجوم-على-العاصمة-نور-سلطان-بفضل-منظمة-الأمن-الجماعي-1056612980.html
وزير خارجية كازاخستان: تم إحباط الهجوم على العاصمة نور سلطان بفضل منظمة "الأمن الجماعي"
وزير خارجية كازاخستان: تم إحباط الهجوم على العاصمة نور سلطان بفضل منظمة "الأمن الجماعي"
أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبيردي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على العاصمة الكازاخستانية كان كافيا لحدوث انقلاب، لكن السلطات تمكنت من منعها بفضل منظمة... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:33+0000
2022-01-19T10:33+0000
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1056019296_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ecb7a25047d765a236531b5d1d48e235.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير إن الهجوم على العاصمة نور سلطان كاد يكون كافياً لوقوع انقلاب. وذلك حسب ما ذكرته بوابة "يورو أكتيف".وأوضح أن هذا الهجوم تم إحباطه بفضل منظمة معاهدة "الأمن الجماعي" التي قامت بحراسة أغلب المنشآت الهامة مثل البنك المركزي.وأكد وزير الخارجية الكازاخستاني، أنه لا يعتقد أن الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف وأقاربه متورطون في الاضطرابات في البلاد، قائلا: "لا اعتقد ذلك، لكن التحقيق سيظهر الحقيقة".وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1056019296_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63902b4f0eb677ee97f09e8993586771.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كازاخستان

وزير خارجية كازاخستان: تم إحباط الهجوم على العاصمة نور سلطان بفضل منظمة "الأمن الجماعي"

10:33 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov / الذهاب إلى بنك الصورعمال على خلفية مبنى رئيس البلدية "أكيمات" الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021
عمال على خلفية مبنى رئيس البلدية أكيمات الذي دمرته النيران في ألماتي، كازاخستان 13 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Vasily Krestyaninov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبيردي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على العاصمة الكازاخستانية كان كافيا لحدوث انقلاب، لكن السلطات تمكنت من منعها بفضل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير إن الهجوم على العاصمة نور سلطان كاد يكون كافياً لوقوع انقلاب. وذلك حسب ما ذكرته بوابة "يورو أكتيف".
وأوضح أن هذا الهجوم تم إحباطه بفضل منظمة معاهدة "الأمن الجماعي" التي قامت بحراسة أغلب المنشآت الهامة مثل البنك المركزي.
وأكد وزير الخارجية الكازاخستاني، أنه لا يعتقد أن الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف وأقاربه متورطون في الاضطرابات في البلاد، قائلا: "لا اعتقد ذلك، لكن التحقيق سيظهر الحقيقة".
وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.
وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:51 GMTالمحكمة الاتحادية في العراق تصدرا قرارا بشأن دعوى عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى
10:49 GMTأصوات برلمانية ألمانية تنادي بتسليح أوكرانيا رغم موقف المستشار والخارجية
10:48 GMTالإمارات... الإعلان عن موعد بدء عمل الوحدة الثانية في محطة الطاقة النووية
10:46 GMTالدفاع التركية تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا
10:46 GMTعرض فيديو لغارة جوية على قافلة ألمانية خلال سنوات الحرب
10:42 GMTمادورو: سأزور سوريا قريبا ونحن معجبون ببطولة شعبها ضد الإرهاب
10:36 GMTالعراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات
10:33 GMTوزير خارجية كازاخستان: تم إحباط الهجوم على العاصمة نور سلطان بفضل منظمة "الأمن الجماعي"
10:29 GMTكيف تواجه أمريكا حوادث تصادم السفن الحربية في أعالي البحار؟
10:27 GMTتدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي وتوقف قلبه
10:25 GMTوفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما
10:23 GMTالطاقة الدولية: سوق النفط تتجه إلى تسجيل فائض رغم أوميكرون
10:18 GMTالكرملين: إذا تمكنت تركيا من التأثير على كييف للوفاء بـ"مينسك" فلا يمكن إلا الترحيب بذلك
10:15 GMTالجيش الأردني ينعى نقيبا من قوات الدفاع الجوي
10:14 GMTمصدر أمني يكشف سبب انفجار خط أنابيب نفط "كركوك-جيهان" في تركيا
09:58 GMTمركز غاماليه: تم الاتفاق على وصول خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مواقع إنتاج "سبوتنيك V"
09:54 GMTوكالة إيرانية تكشف النصوص التي تعمل عليها الأطراف في فيينا بخصوص الاتفاق النووي
09:50 GMTوزير الطاقة الإماراتي يقول إنه لا يشعر بالقلق بشأن توقعات زيادة أسعار النفط
09:50 GMTمصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل
09:46 GMTمقتل وإصابة مدنيين إثر استهداف "أنصار الله" لمحطة وقود في مأرب