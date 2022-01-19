وزير خارجية كازاخستان: تم إحباط الهجوم على العاصمة نور سلطان بفضل منظمة "الأمن الجماعي"

موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير إن الهجوم على العاصمة نور سلطان كاد يكون كافياً لوقوع انقلاب. وذلك حسب ما ذكرته بوابة "يورو أكتيف".وأوضح أن هذا الهجوم تم إحباطه بفضل منظمة معاهدة "الأمن الجماعي" التي قامت بحراسة أغلب المنشآت الهامة مثل البنك المركزي.وأكد وزير الخارجية الكازاخستاني، أنه لا يعتقد أن الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف وأقاربه متورطون في الاضطرابات في البلاد، قائلا: "لا اعتقد ذلك، لكن التحقيق سيظهر الحقيقة".وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".
أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبيردي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على العاصمة الكازاخستانية كان كافيا لحدوث انقلاب، لكن السلطات تمكنت من منعها بفضل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
موسكو- سبوتنيك. وقال الوزير إن الهجوم على العاصمة نور سلطان كاد يكون كافياً لوقوع انقلاب. وذلك حسب ما ذكرته بوابة "يورو أكتيف".
وأوضح أن هذا الهجوم تم إحباطه بفضل منظمة معاهدة "الأمن الجماعي" التي قامت بحراسة أغلب المنشآت الهامة مثل البنك المركزي.
وأكد وزير الخارجية الكازاخستاني، أنه لا يعتقد أن الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف وأقاربه متورطون في الاضطرابات في البلاد، قائلا: "لا اعتقد ذلك، لكن التحقيق سيظهر الحقيقة".
وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.
وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقراً".