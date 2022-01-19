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وسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
وسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص جراء عملية إطلاق نار وسط مدينة نيس جنوبي البلاد. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:01+0000
2022-01-19T13:01+0000
أخبار فرنسا
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وقالت "صحيفة نيس ماتان"، إن أحد الأشخاص قام بعملية إطلاق نار ما أسفر عن سقوط قتيل.من جانبهاـ أوضحت الشرطة الفرنسية في تغريدة على "تويتر"، أن "عملية البحث جارية لاعتقال المعتدي"، داعية السكان إلى تجنب المنطقة التي شهدت الحادث.إلى ذلك، ذكرت "صحيفة Nice Matin"، أن "الحادث وقع في شارع رو دي لا بوفا"، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حاليا.
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أخبار فرنسا

وسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس

13:01 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / Valery Hache
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص جراء عملية إطلاق نار وسط مدينة نيس جنوبي البلاد.
وقالت "صحيفة نيس ماتان"، إن أحد الأشخاص قام بعملية إطلاق نار ما أسفر عن سقوط قتيل.

من جانبهاـ أوضحت الشرطة الفرنسية في تغريدة على "تويتر"، أن "عملية البحث جارية لاعتقال المعتدي"، داعية السكان إلى تجنب المنطقة التي شهدت الحادث.
إلى ذلك، ذكرت "صحيفة Nice Matin"، أن "الحادث وقع في شارع رو دي لا بوفا"، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حاليا.
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