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https://arabic.sputniknews.com/20220119/وسائل-إعلام-فرنسية-مقتل-شخص-جراء-إطلاق-نار-وسط-نيس-1056657784.html
وسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
وسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص جراء عملية إطلاق نار وسط مدينة نيس جنوبي البلاد. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:01+0000
2022-01-19T13:01+0000
2022-01-19T13:01+0000
أخبار فرنسا
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وقالت "صحيفة نيس ماتان"، إن أحد الأشخاص قام بعملية إطلاق نار ما أسفر عن سقوط قتيل.من جانبهاـ أوضحت الشرطة الفرنسية في تغريدة على "تويتر"، أن "عملية البحث جارية لاعتقال المعتدي"، داعية السكان إلى تجنب المنطقة التي شهدت الحادث.إلى ذلك، ذكرت "صحيفة Nice Matin"، أن "الحادث وقع في شارع رو دي لا بوفا"، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حاليا.
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+74956456601
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1047010224_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f153fd9e633db8935b2e09e8dbb92f35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
وسائل إعلام فرنسية: مقتل شخص جراء إطلاق نار وسط نيس
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص جراء عملية إطلاق نار وسط مدينة نيس جنوبي البلاد.
وقالت "صحيفة نيس ماتان"، إن أحد الأشخاص قام بعملية إطلاق نار ما أسفر عن سقوط قتيل.
من جانبهاـ أوضحت
الشرطة الفرنسية
في تغريدة على "تويتر"، أن "عملية البحث جارية لاعتقال المعتدي"، داعية السكان إلى تجنب المنطقة التي شهدت الحادث.
إلى ذلك، ذكرت "صحيفة Nice Matin"، أن "الحادث وقع في شارع رو دي لا بوفا"، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن مطلق النار حاليا.