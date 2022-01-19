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https://arabic.sputniknews.com/20220119/وفاة-مطربة-تعمدت-إصابة-نفسها-بفيروس-كورونا-لتجنب-الحصول-على-اللقاح-1056701729.html
وفاة مطربة تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا لتجنب الحصول على اللقاح
وفاة مطربة تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا لتجنب الحصول على اللقاح
توفيت المطربة التشيكية هانا هوركا، بعد إصابة نفسها بعدوى "كوفيد 19" عن عمد، سعيا لتجنب الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:08+0000
2022-01-19T15:08+0000
2022-01-19T15:08+0000
العالم
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة "براغ مورنينغ"، الثلاثاء، أن هوركا أعلنت إصابتها بمتحور فيروس كورونا "دلتا" خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.ونقلت عن المطربة قولها: "أنا سعيدة جدا لأنني بفضل هذا سأتمكن من البدء في العيش بحرية مثل أي شخص آخر والذهاب إلى السينما أو في إجازة أو إلى المسرح".في محاولة لتشجيع معجبيها على أن يقتفوا أثرها، قالت هوركا في وقت سابق: "الحياة هنا، بالنسبة لي ولكم أيضا".لكن ذكر نجلها جان ريك لاحقا، أن والدته توفيت بسبب "كوفيد 19"، بعدما تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا حتى لا تضطر إلى الحصول على اللقاح.وألقى الابن باللوم على معارضي التطعيم، واتهمهم بقتل والدته، قائلا إنها استندت إلى كل حججهم لتبرير موقفها، مضيفا: "أنا أحتقركم، أنتم غير مفيدين في شيء".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/فايزر-العلاج-الفموي-باكسلوفيد-فعال-ضد-متحور-أوميكرون-1056506716.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فيروس كورونا
وفاة مطربة تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا لتجنب الحصول على اللقاح
توفيت المطربة التشيكية هانا هوركا، بعد إصابة نفسها بعدوى "كوفيد 19" عن عمد، سعيا لتجنب الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "براغ مورنينغ"، الثلاثاء، أن هوركا أعلنت إصابتها بمتحور
فيروس كورونا
"دلتا" خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونقلت عن المطربة قولها: "أنا سعيدة جدا لأنني بفضل هذا سأتمكن من البدء في العيش بحرية مثل أي شخص آخر والذهاب إلى السينما أو في إجازة أو إلى المسرح".
في محاولة لتشجيع معجبيها على أن يقتفوا أثرها، قالت هوركا في وقت سابق: "الحياة هنا، بالنسبة لي ولكم أيضا".
لكن ذكر نجلها جان ريك لاحقا، أن والدته توفيت بسبب "كوفيد 19"، بعدما تعمدت إصابة نفسها بفيروس كورونا حتى لا تضطر إلى
الحصول على اللقاح
.
وألقى الابن باللوم على
معارضي التطعيم
، واتهمهم بقتل والدته، قائلا إنها استندت إلى كل حججهم لتبرير موقفها، مضيفا: "أنا أحتقركم، أنتم غير مفيدين في شيء".