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وكالة إيرانية تكشف النصوص التي تعمل عليها الأطراف في فيينا بخصوص الاتفاق النووي

وكالة إيرانية تكشف النصوص التي تعمل عليها الأطراف في فيينا بخصوص الاتفاق النووي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل النصوص التي تعمل عليها الأطراف المفاوضة في فيينا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T09:54+0000

2022-01-19T09:54+0000

2022-01-19T10:46+0000

أخبار إيران

فيينا

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وقالت وكالة مهر الإيرانية، وفقا لمعلومات وصلتها، إن "فريق التفاوض الإيراني وأعضاء 4+1 يعملون حاليا على نص واحد وثلاثة مرفقات"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن النص الرئيسي أصبح "قرارا"، ويتضمن عموميات الاتفاقات.وبحسب الوكالة، "يحتوي هذا النص على ثلاثة مرافق، يتناول أولها رفع العقوبات ويفسر رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. وتتم كتابة هذه المسودة أيضا من قبل اللجنة المعنية بإزالة العقوبات".وأشارت إلى أن "المرفق الثاني يتعلق بالالتزامات النووية لإيران، حيث يصف خطوات إيران وكيفية العودة عن خفض التزاماتها النووية، ومجموعة العمل النووية مسؤولة عن كتابة هذه المسودة".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، إلا أنه لا تزال توجد خلافات رئيسية أبرزها عدم تحرك الطرف الآخر بالسرعة الكافية.وقال خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، مشيرا إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".من جهتها، حذرت الولايات الأمريكية من أن الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران، مشددة على أن الإدارة الأمريكية مصممة على منع طهران من الحصول على سلاح نووري.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مقابلة على قناة سي بي إس نيوز الأمريكية، إنه زار إسرائيل أواخر الشهر الماضي للتنسيق مع تل أبيب في حال لم تنجح الدبلوماسية مع إيران، مؤكدا أن "الوقت ينفد بخصوص التوصل لاتفاق نووي مع إيران".

https://arabic.sputniknews.com/20220116/أمريكا-تحذر-إيران-الوقت-ينفد-أمامكم-ومصممون-على-منعكم-من-امتلاك-سلاح-نووي-1056290816.html

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