وكالة: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

أشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إلى وصول الرئيس الإيراني إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي.وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أفاد، يوم أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.
وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".
وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أفاد، يوم أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.