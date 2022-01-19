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وكالة: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
وكالة: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:20+0000
2022-01-19T09:28+0000
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أشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إلى وصول الرئيس الإيراني إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي.وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أفاد، يوم أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.
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وكالة: الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

09:20 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.01.2022)
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
أشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إلى وصول الرئيس الإيراني إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي.
وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".
وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أفاد، يوم أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.
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