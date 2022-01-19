يحيى الفخراني يكشف آخر ما سمعه من محمود عبد العزيز ومشهدا بكى بعده

ونقل موقع "صدى البلد" عن الفخراني تصريحات تلفزيونية كشف خلالها عن آخر مكالمة هاتفية جمعته بمحمود عبد العزيز، وخلالها قال عبد العزيز للفخراني إنه يتألم بشدة، فواساه الفخراني قائلا إن حالته ستتحسن، فأجابه محمود عبد العزيز، قائلا "مش عايز أبقى كويس، عايز أموت وأرتاح".في السياق ذاته، حكى الفخراني قصة مشهد جمعه بمحمود عبد العزيز تسبب في بكاء الفخراني بعده، وكان ذلك خلال تصوير فيلم إعدام ميت.وأجاب الفخراني عن سؤال بشأن مشاهده المفضلة في فيلم "الكيف"، حيث أكد حبه لجميع المشاهد التي تجمعه بمحمود عبد العزيز جدا، وأنه يهتم بأن يكون معه في العمل الذي يقدمه ممثل كبير يكون قدامي ممثل تقيل لصالح العمل الفني".>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
كشف الفنان المصري الكبير، يحيى الفخراني، عن آخر ما سمعه من زميله النجم الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته.
ونقل موقع "صدى البلد" عن الفخراني تصريحات تلفزيونية كشف خلالها عن آخر مكالمة هاتفية جمعته بمحمود عبد العزيز، وخلالها قال عبد العزيز للفخراني إنه يتألم بشدة، فواساه الفخراني قائلا إن حالته ستتحسن، فأجابه محمود عبد العزيز، قائلا "مش عايز أبقى كويس، عايز أموت وأرتاح".
في السياق ذاته، حكى الفخراني قصة مشهد جمعه بمحمود عبد العزيز تسبب في بكاء الفخراني بعده، وكان ذلك خلال تصوير فيلم إعدام ميت.
وأوضح الفخراني، قائلا إنه خلال أحد مشاهد الفيلم صفع محمود عبد العزيز صفعة حقيقية، وتابع الفخراني: "قلت له معلش استحمل عشان مايبقاش (fake) خلصت المشهد وقعدت أعيط وأبوس وأحضن فيه".
وأجاب الفخراني عن سؤال بشأن مشاهده المفضلة في فيلم "الكيف"، حيث أكد حبه لجميع المشاهد التي تجمعه بمحمود عبد العزيز جدا، وأنه يهتم بأن يكون معه في العمل الذي يقدمه ممثل كبير يكون قدامي ممثل تقيل لصالح العمل الفني".