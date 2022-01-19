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https://arabic.sputniknews.com/20220119/-وفد-رسمي-إسرائيلي-يصل-السودان-صباح-اليوم-1056615726.html
وفد رسمي إسرائيلي يصل السودان صباح اليوم
وفد رسمي إسرائيلي يصل السودان صباح اليوم
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:11+0000
2022-01-19T11:11+0000
2022-01-19T11:11+0000
إسرائيل
أخبار السودان اليوم
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القدس - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك". وأشارت أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار السودان اليوم
وفد رسمي إسرائيلي يصل السودان صباح اليوم
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
القدس -
سبوتنيك
. وأوضحت الهيئة أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".
وأشارت أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.