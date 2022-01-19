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وفد رسمي إسرائيلي يصل السودان صباح اليوم
وفد رسمي إسرائيلي يصل السودان صباح اليوم
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T11:11+0000
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إسرائيل
أخبار السودان اليوم
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القدس - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك". وأشارت أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.
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إسرائيل, أخبار السودان اليوم

وفد رسمي إسرائيلي يصل السودان صباح اليوم

11:11 GMT 19.01.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
القدس - سبوتنيك. وأوضحت الهيئة أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".
وأشارت أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.
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