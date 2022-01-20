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آبي أحمد يوجه دعوة لمصر والسودان
آبي أحمد يوجه دعوة لمصر والسودان
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T10:28+0000
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وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب بضرر كبير".وتابع: : "سد النهضة يحمل فوائد متعددة لدولتي المصب السودان ومصر وكذلك لشرق إفريقيا بشكل عام".ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" جاء فيه أن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها".
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آبي أحمد يوجه دعوة لمصر والسودان

10:28 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 10:35 GMT 20.01.2022)
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام.
وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب بضرر كبير".
وتابع: : "سد النهضة يحمل فوائد متعددة لدولتي المصب السودان ومصر وكذلك لشرق إفريقيا بشكل عام".
ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" جاء فيه أن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها".
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