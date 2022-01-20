آبي أحمد يوجه دعوة لمصر والسودان

وقال آبي أحمد، اليوم الخميس: "يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب بضرر كبير".وتابع: : "سد النهضة يحمل فوائد متعددة لدولتي المصب السودان ومصر وكذلك لشرق إفريقيا بشكل عام".ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" جاء فيه أن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها".
ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" جاء فيه أن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها".