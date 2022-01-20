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https://arabic.sputniknews.com/20220120/أسعار-النفط-تسجل-تراجعا-عن-أعلى-مستوياتها-منذ-2014-1056725980.html
أسعار النفط تسجل تراجعا عن أعلى مستوياتها منذ 2014
أسعار النفط تسجل تراجعا عن أعلى مستوياتها منذ 2014
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد جني المستثمرين أرباحا إثر زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطل الإمدادات لفترة قصيرة دعمت الأسعار، التي... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:30+0000
2022-01-20T09:30+0000
اقتصاد
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 87.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد عن دولار في وقت سابق.أما خام القياس الأوروبي فصعد إلى 89.17 دولار للبرميل، أمس الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير/ شباط، فتراجعت 6 سنتات أو 0.1 في المئة إلى 86.90 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بنحو دولار في وقت سابق.أما خام غرب تكساس الوسيط فصعد إلى 87.91 دولار، أمس الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير، اليوم الخميس، في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولا لتسليم مارس/ أذار 85.41 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5 في المئة.وقال محللون في بنك "إيه.إن.زد": "قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يسير نحو مستويات ما قبل الجائحة".وأضافوا: "تعطيلات الإمدادات على المدى القصير تساعد في الحد من المعروض بالأسواق".وارتفع خام برنت بحدة بعد تقارير عن تعطل خط أنابيب رئيسي واصل من العراق إلى تركيا بسبب انفجار، ومع ذلك، قال مسؤولون أمس الأربعاء، إن تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب "كركوك - جيهان" تم استئنافه بعد أن توقف يوم الثلاثاء بسبب الانفجار.يذكر أن المخاوف بشأن إمدادات النفط تصاعدت هذا الأسبوع بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"، إضافة إلى التطورات بشأن الأزمة الأوكرانية وما يرافقها من تخوفات من تأثر إمدادات النفط من روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/الطاقة-الدولية-سوق-النفط-تتجه-إلى-تسجيل-فائض-رغم-أوميكرون-1056612631.html
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وكالة-الطاقة-الدولية-تتوقع-نمو-الطلب-العالمي-على-النفط-في-عام-2022-بـ33-مليون-برميل-يوميا-1056616750.html
https://arabic.sputniknews.com/20220119/وزير-الطاقة-الإماراتي-تحالف-أوبك--لن-يستطيع-حل-مشاكل-إمدادات-النفط-بمفرده-1056618830.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن

أسعار النفط تسجل تراجعا عن أعلى مستوياتها منذ 2014

09:30 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / ANDY BUCHANANمروحية تابعة لشركة الصناعات الفضائية البريطانية بابكوك تنقل العاملين في مجال النفط والغاز
مروحية تابعة لشركة الصناعات الفضائية البريطانية بابكوك تنقل العاملين في مجال النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / ANDY BUCHANAN
تابعنا عبر
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد جني المستثمرين أرباحا إثر زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطل الإمدادات لفترة قصيرة دعمت الأسعار، التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 87.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد عن دولار في وقت سابق.
أما خام القياس الأوروبي فصعد إلى 89.17 دولار للبرميل، أمس الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وكالة الطاقة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
الطاقة الدولية: سوق النفط تتجه إلى تسجيل فائض رغم أوميكرون
أمس, 10:23 GMT
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير/ شباط، فتراجعت 6 سنتات أو 0.1 في المئة إلى 86.90 دولار للبرميل، بعدما انخفضت بنحو دولار في وقت سابق.
أما خام غرب تكساس الوسيط فصعد إلى 87.91 دولار، أمس الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.
وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير، اليوم الخميس، في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولا لتسليم مارس/ أذار 85.41 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5 في المئة.
مصفاة النفط بانياس في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا
أمس, 11:30 GMT
وقال محللون في بنك "إيه.إن.زد": "قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط يسير نحو مستويات ما قبل الجائحة".
وأضافوا: "تعطيلات الإمدادات على المدى القصير تساعد في الحد من المعروض بالأسواق".
وارتفع خام برنت بحدة بعد تقارير عن تعطل خط أنابيب رئيسي واصل من العراق إلى تركيا بسبب انفجار، ومع ذلك، قال مسؤولون أمس الأربعاء، إن تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب "كركوك - جيهان" تم استئنافه بعد أن توقف يوم الثلاثاء بسبب الانفجار.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
وزير الطاقة الإماراتي: تحالف "أوبك +" لن يستطيع حل مشاكل إمدادات النفط بمفرده
أمس, 12:16 GMT
يذكر أن المخاوف بشأن إمدادات النفط تصاعدت هذا الأسبوع بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية على دولة الإمارات، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"، إضافة إلى التطورات بشأن الأزمة الأوكرانية وما يرافقها من تخوفات من تأثر إمدادات النفط من روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.
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