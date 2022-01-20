https://arabic.sputniknews.com/20220120/أمازون-تفتتح-أول-متجر-ملابس-غير-افتراضي-لها-مزود-بغرف-قياس-متطورة-للغاية-فيديو-1056762264.html

"أمازون" تفتتح أول متجر ملابس "غير افتراضي" لها... مزود بغرف قياس متطورة للغاية... فيديو

"أمازون" تفتتح أول متجر ملابس "غير افتراضي" لها... مزود بغرف قياس متطورة للغاية... فيديو

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية، اليوم الخميس، عن افتتاحها أول متجر ملابس حقيقي لها على ‏الإطلاق، والذي يحمل تجربة تسوق عالية التقنية.‏ 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T15:02+0000

2022-01-20T15:02+0000

2022-01-20T15:02+0000

مجتمع

منوعات

شركة أمازون

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ويحمل المتجر اسم "أمازون ستايل"، ولن يجبر االعملاء على البحث يدويا عن الحجم أو اللون المناسبين، لكن بدلا من ذلك إذا رأيت عنصرا من الملابس حاز على إعجابك، فيمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به ضوئيا باستخدام تطبيق "أمازون" من أجل معرفة الأحجام والألوان وتقييمات العملاء والتفاصيل الأخرى، ثم يمكنك بعد ذلك إرساله إلى غرفة القياس، أو إلى منطقة استلامه في حال لم تكن بحاجة إلى قياسه.كما أنه يمكن فتح باب غرفة القياس باستخدام التطبيق، والتي يوجد فيها كل العناصر التي تم اختيارها على التطبيق، وفي الداخل هناك شاشة تعمل باللمس تتيح لك متابعة التسوق وطلب عناصر جديدة لتجربتها دون الحاجة إلى المغادرة، والتي ستصل بعد ذلك في غضون "دقائق"، بفضل التكنولوجيا التي تستخدمها "أمازون" في مراكز التنفيذ الخاصة بها.وسيتم افتتاح أول متجر ملابس حقيقي تابع لموقع "أمازون" في ضاحية جليندال في ولاية كاليفورنيا، في مدينة لوس أنجلوس، في وقت لاحق من العام الحالي.وسيوفر متجر "أمازون ستايل" غير المسبوق "مئات العلامات التجارية"، مثل "لا بيرلا" "أوسكار دي لا رينتا"، وكذلك المختارة من صانعي الموضة، ومن "التعليقات المقدمة من ملايين العملاء الذين يتسوقون على موقع "أمازون".يشار إلى أن شركة "أمازون" افتتحت بالفعل عددا من متاجر البقالة الطازجة، جنبا إلى جنب مع متاجر الكتب، وحتى صالونًا لتصفيف الشعر.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, شركة أمازون