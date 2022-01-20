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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/أهداف-مباراة-كوت-ديفوار-والجزائر-3-1-في-أمم-أفريقيا-فيديو-1056768566.html
أهداف مباراة كوت ديفوار والجزائر 3-1 في أمم أفريقيا... فيديو
أهداف مباراة كوت ديفوار والجزائر 3-1 في أمم أفريقيا... فيديو
ودّع منتخب الجزائر حامل اللقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج، اليوم الخميس. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T18:28+0000
2022-01-20T18:28+0000
2022-01-20T18:28+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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تقدم منتخب ساحل العاج في الدقيقة 24، بعدما توغل نيكولا بيبي داخل المنطقة من جهة اليمين، ثم مرر كرة رائعة لفرانك كيسييه أمام المرمى، ليسددها مباشرة في الشباك على يمين الحارس. وضاعف إبراهيم سنجاري الغلة في الدقيقة 39، بعدما أرسل سيرغي أورييه الكرة داخل المنطقة من ركلة حرة قابلها سنجاري بضربة رأس قوية. وسجّل بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد أن توغل داخل المنطقة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.وقلّص منتخب الجزائر الفارق بواسطة سفيان بن دبكة التي استفاد من تمريرة رائعة من عيسى ماندي ليحولها بن دبكة برأسه في الشباك. وألغى الحكم هدفين لمنتخب كوت ديفوار سجلهما كيسييه وسيباستيان آلير بسبب التسلل، كما أهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر. وبهذه النتيجة تودع الجزائر رسميا البطولة، بينما تتأهل كوت ديفوار للدور الـ 16 في صدارة مجموعتها.
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رياضة, منتخب الجزائر الوطني
أهداف مباراة كوت ديفوار والجزائر 3-1 في أمم أفريقيا... فيديو
ودّع منتخب الجزائر حامل اللقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج، اليوم الخميس.
تقدم منتخب ساحل العاج في الدقيقة 24، بعدما توغل نيكولا بيبي داخل المنطقة من جهة اليمين، ثم مرر كرة رائعة لفرانك كيسييه أمام المرمى، ليسددها مباشرة في الشباك على يمين الحارس.
وضاعف إبراهيم سنجاري الغلة في الدقيقة 39، بعدما أرسل سيرغي أورييه الكرة داخل المنطقة من ركلة حرة قابلها سنجاري بضربة رأس قوية.
وسجّل بيبي الهدف الثالث في الدقيقة 54 بعد أن توغل داخل المنطقة وسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى.
وقلّص منتخب الجزائر الفارق بواسطة سفيان بن دبكة التي استفاد من تمريرة رائعة من عيسى ماندي ليحولها بن دبكة برأسه في الشباك.
وألغى الحكم هدفين لمنتخب كوت ديفوار سجلهما كيسييه وسيباستيان آلير بسبب التسلل، كما أهدر رياض محرز ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد أن اصطدمت تسديدته بالقائم الأيسر.
وبهذه النتيجة تودع الجزائر رسميا البطولة، بينما تتأهل كوت ديفوار للدور الـ 16 في صدارة مجموعتها.