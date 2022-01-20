https://arabic.sputniknews.com/20220120/إسرائيل-تمتلك-نسخة-خاصة-من-مقاتلات-إف---35-الأمريكية-1056727860.html

إسرائيل تمتلك "نسخة خاصة" من مقاتلات "إف - 35" الأمريكية

إسرائيل تمتلك "نسخة خاصة" من مقاتلات "إف - 35" الأمريكية

تمتلك إسرائيل عشرات الطائرات الحربية الشبحية طراز "إف - 35" التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تريد امتلاك نسخة خاصة بمواصفات تلبي احتياجات... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T10:19+0000

2022-01-20T10:19+0000

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رصد عسكري

أخبار إسرائيل اليوم

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ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير عن الطائرات الحربية الإسرائيلية، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية.وتهدف إسرائيل إلى تجهيز طائراتها الشبحية بتقنيات متطورة تناسب احتياجاتها الخاصة بمواجهة التهديدات الإقليمية.وتريد إسرائيل امتلاك قدرات هجومية تمكنها من مواجهة أي تهديدات صاروخية يمكن أن تستهدفها من إيران أو حتى من لبنان أو قطاع غزة عن طريق القدرة على القضاء على تلك التهديدات في مرحلة مبكرة.وتمتلك إسرائيل نسختها الخاصة من مقاتلات "إف - 35 آي" (أدير)، وهي نسخة خاصة تسمح لإسرائيل بتجهيز الطائرة بتقنيات استطلاع تمكن قائد الطائرة من رصد منصات إطلاق الصواريخ المتحركة، التي غالبا ما يتم استخدامها لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.وبينما تمتلك النسخة الإسرائيلية كل التقنيات الموجودة على النسخ الأخرى التي تستخدمها باقي الدول المشغلة للمقاتلة الشبحية، فإن تل أبيب تزود نسختها بتقنيات خاصة تمكنها من التصدي للتهديدات الإقليمية.تعد إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حصلت على المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف - 35"، التي تصنف ضمن مقاتلات الجيل الخامس، ورغم ذلك فإن تلك الطائرة لم يتم اختبارها في حروب حقيقة حتى الآن وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول كفاءتها القتالية وجدوى استخدامها في حروب المستقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20210929/ما-هو-عدد-المقاتلات-الشبحية-في-الجيش-الإسرائيلي-وأين-تتمركز؟-1050286358.html

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رصد عسكري, أخبار إسرائيل اليوم