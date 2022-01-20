إضاءة برج القاهرة احتفالا بالعد التنازلي لأولمبياد بكين الشتوية

وقال ليتشيانج عبر حسابه الرسمي على تويتر: "سيتم إضاءة برج القاهرة للاحتفال بالعد التنازلي لـ10 أيام على أولمبياد بكين الشتوية 2022 من الساعة 7 مساء يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري.وتابع السفير الصيني في تغريدته، قائلا إن ذلك يأتي "تعبيرا عن الدعم الراسخ والتمنيات الطيبة من الشعب المصري لأولمبياد بكين الشتوية"، داعيا "كل أصدقائنا لمتابعة هذا الحدث المهم".يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قال، أمس الأربعاء، إن بلاده أصدرت تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الأمريكي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين رغم مقاطعة واشنطن الدبلوماسية للحدث.وكانت واشنطن قد أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول،، أنها لن ترسل "أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي" لدورة الألعاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الصين.وقال تشاو في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الصين أصدرت تأشيرات مقابلة لبعض أعضاء الوفد الأمريكي المؤلف من مسؤولين حكوميين".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
قال سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إنه سيتم إضاءة برج القاهرة احتفالا ببدء العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022.
وقال ليتشيانج عبر حسابه الرسمي على تويتر: "سيتم إضاءة برج القاهرة للاحتفال بالعد التنازلي لـ10 أيام على أولمبياد بكين الشتوية 2022 من الساعة 7 مساء يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتابع السفير الصيني في تغريدته، قائلا إن ذلك يأتي "تعبيرا عن الدعم الراسخ والتمنيات الطيبة من الشعب المصري لأولمبياد بكين الشتوية"، داعيا "كل أصدقائنا لمتابعة هذا الحدث المهم".
سيتم إضاءة برج القاهرة للاحتفال بالعد التنازلي لـ10 ايام على #أولمبياد_بكين_الشتوي_2022 من الساعة 7 مساء يوم ٢٤ يناير الجاري. وذلك تعبيرا عن الدعم الراسخ والتمنيات الطيبة من الشعب المصري لأولمبياد بكين الشتوي. وهنا نوجه الدعوة لكل أصدقائنا لمتابعة هذا الحدث المهم. pic.twitter.com/bYIBTVNcqC
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قال، أمس الأربعاء، إن بلاده أصدرت تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الأمريكي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين رغم مقاطعة واشنطن الدبلوماسية للحدث.
وكانت واشنطن قد أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول،، أنها لن ترسل "أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي" لدورة الألعاب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الصين.
وقال تشاو في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الصين أصدرت تأشيرات مقابلة لبعض أعضاء الوفد الأمريكي المؤلف من مسؤولين حكوميين".