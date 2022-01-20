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https://arabic.sputniknews.com/20220120/إعلام-الرئيس-التركي-يستعين-بخدمات-طبيب-قلب-إسرائيلي-1056771152.html
إعلام: الرئيس التركي يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي
إعلام: الرئيس التركي يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى مشورة طبية في الفترة الماضية من طبيب إسرائيلي. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T19:56+0000
2022-01-20T19:56+0000
إسرائيل
أخبار تركيا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الطبيب المعني هو البروفيسور إسحاق شابيرا، والذي يشغل منصب نائب المدير العام لمركز "سوراسكي" الطبي في تل أبيب والذي يشرف على السياحة العلاجية في المستشفى.يقدم شابيرا المشورة لقادة العالم بشأن المسائل الطبية والعلاجات، وهو طبيب قلب متمرس، ما يوحي بأن الزعيم التركي ربما يتعامل مع مشاكل في القلب، لكن لا توجد معلومات رسمية تدعم هذه التكهنات.وقالت مصادر مطلعة على العلاقة بين الاثنين للموقع: "لن تتفاجأ إذا التقيا في تركيا". انتشرت تكهنات حول صحة أردوغان في الأشهر الأخيرة بعد ظهور مقاطع فيديو له وهو يسير بحذر أمام مسؤول على الإنترنت في أواخر العام الماضي.في محاولة لتبديد الشائعات حول صحته، شارك مكتب اتصالات أردوغان مقطع فيديو له وهو يلعب كرة السلة.وخضع أردوغان، الذي سيبلغ من العمر 68 عاما الشهر المقبل، لعملية جراحية في الجهاز الهضمي بالمنظار في عام 2011، لكن لم ترد أنباء عن معاناته من أي حالة صحية أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/للاطمئنان-على-صحته-وزير-خارجية-تركيا-يتصل-بنظيره-الإسرائيلي-لأول-مرة-منذ-2008--1056769767.html
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إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: الرئيس التركي يستعين بخدمات طبيب قلب إسرائيلي

19:56 GMT 20.01.2022
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Turkish Presidency
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى مشورة طبية في الفترة الماضية من طبيب إسرائيلي.
وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي أن الطبيب المعني هو البروفيسور إسحاق شابيرا، والذي يشغل منصب نائب المدير العام لمركز "سوراسكي" الطبي في تل أبيب والذي يشرف على السياحة العلاجية في المستشفى.
يقدم شابيرا المشورة لقادة العالم بشأن المسائل الطبية والعلاجات، وهو طبيب قلب متمرس، ما يوحي بأن الزعيم التركي ربما يتعامل مع مشاكل في القلب، لكن لا توجد معلومات رسمية تدعم هذه التكهنات.
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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19:06 GMT
وقالت مصادر مطلعة على العلاقة بين الاثنين للموقع: "لن تتفاجأ إذا التقيا في تركيا". انتشرت تكهنات حول صحة أردوغان في الأشهر الأخيرة بعد ظهور مقاطع فيديو له وهو يسير بحذر أمام مسؤول على الإنترنت في أواخر العام الماضي.
في محاولة لتبديد الشائعات حول صحته، شارك مكتب اتصالات أردوغان مقطع فيديو له وهو يلعب كرة السلة.
وخضع أردوغان، الذي سيبلغ من العمر 68 عاما الشهر المقبل، لعملية جراحية في الجهاز الهضمي بالمنظار في عام 2011، لكن لم ترد أنباء عن معاناته من أي حالة صحية أخرى.
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