إعلام: مقتل مساعد سابق لأسامة بن لادن بغارة أمريكية في اليمن

وذكرت وكالة رويترز، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، قد قالت إن التنظيم لم يذكر تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، والذي كان أحد مساعدي أسامة بن لادن.وأوضحت ريتا كاتز أن مساعد زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن الراحل، هو صالح بن سالم بن عبيد عبولان، ويعرف باسم "أبو عمير الحضرمي".وأشارت كاتز إلى تقارير على "تويتر" عن غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وتفاخر ترامب في مقابلة إذاعية أجراها مع المذيع هيو هيويت، بالعمليات التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على إرهابيين "أشرس" خلال فترة حكمه داخل المكتب البيضاوي لمدة 4 سنوات فقط، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وقال: "لقد قضينا على مؤسس "داعش"، أبو بكر البغدادي، ثم بالطبع القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، والآن فقط لكي تفهم، سليماني أكبر بكثير من أسامة بن لادن، كما أن البغدادي أكبر في كثير من الأحيان من ابن لادن".وتابع الرئيس الأمريكي السابق موضحا:
قالت مديرة موقع سايت للإستخبارات، أمس الخميس، إن تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب أعلن مقتل أحد قادته العسكريين في ضربة أمريكية باليمن.
وذكرت وكالة رويترز، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، قد قالت إن التنظيم لم يذكر تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، والذي كان أحد مساعدي أسامة بن لادن.
وأوضحت ريتا كاتز أن مساعد زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن الراحل، هو صالح بن سالم بن عبيد عبولان، ويعرف باسم "أبو عمير الحضرمي".
وأشارت كاتز إلى تقارير على "تويتر" عن غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صرح في 28 أغسطس/آب الماضي، بأن زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن لم يكن "وحشا"، ولم ينفذ سوى "ضربة واحدة".
وتفاخر ترامب في مقابلة إذاعية أجراها مع المذيع هيو هيويت، بالعمليات التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على إرهابيين "أشرس" خلال فترة حكمه داخل المكتب البيضاوي لمدة 4 سنوات فقط، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وقال: "لقد قضينا على مؤسس "داعش"، أبو بكر البغدادي، ثم بالطبع القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، والآن فقط لكي تفهم، سليماني أكبر بكثير من أسامة بن لادن، كما أن البغدادي أكبر في كثير من الأحيان من ابن لادن".
وتابع الرئيس الأمريكي السابق موضحا:
"لقد قام أسامة بن لادن بضربة واحدة كانت سيئة، التي وقعت في مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك الأمريكية في 11 سبتمبر/ أيلول، لكن هذين الرجلين الآخرين (البغدادي وسليماني) كانا وحوشين، وظللت أتساءل لسنوات لماذا لا يقضون عليهما، ولكني قضيت عليهما، الصحافة لا تتحدث عن ذلك، إنهم لا يتحدثون عن ذلك لأنهم لا يريدون التحدث عنه".