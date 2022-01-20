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إعلام: واشنطن توافق على طلب دول البلطيق تزويد أوكرانيا بـ"أسلحة فتاكة"
إعلام: واشنطن توافق على طلب دول البلطيق تزويد أوكرانيا بـ"أسلحة فتاكة"
قالت وسائل إعلام، اليوم الخميس، إن "واشنطن سمحت لدول البلطيق بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة أمريكية الصنع". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:12+0000
2022-01-20T11:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤولين، قولهم إن "واشنطن وافقت على طلب دول البلطيق وسمحت لها بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة أمريكية الصنع".وفي وقت سابق، توجهت إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، بطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على الموافقة لنقل أسلحة إلى أوكرانيا.وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى، واللتين أعلنتا الانفصال عن سلطات كييف.من جهته، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، من "كارثة إذا ما أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا".وأفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الأربعاء، أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مشددا على أن هذا يعتبر تهديدا مباشرا لروسيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: واشنطن توافق على طلب دول البلطيق تزويد أوكرانيا بـ"أسلحة فتاكة"

11:12 GMT 20.01.2022
© AP Photoطائرات حربية أمريكية
طائرات حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AP Photo
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قالت وسائل إعلام، اليوم الخميس، إن "واشنطن سمحت لدول البلطيق بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة أمريكية الصنع".
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤولين، قولهم إن "واشنطن وافقت على طلب دول البلطيق وسمحت لها بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة أمريكية الصنع".
وفي وقت سابق، توجهت إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، بطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على الموافقة لنقل أسلحة إلى أوكرانيا.
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى، واللتين أعلنتا الانفصال عن سلطات كييف.
من جهته، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، من "كارثة إذا ما أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا".
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي يتوقع قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.
بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الأربعاء، أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، مشددا على أن هذا يعتبر تهديدا مباشرا لروسيا.
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