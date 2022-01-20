https://arabic.sputniknews.com/20220120/إعلام-واشنطن-قد-توافق-على-طلب-تركيا-لشراء-مقاتلات-إف-16-1056719211.html

إعلام: واشنطن قد توافق على طلب تركيا لشراء مقاتلات "إف-16"

إعلام: واشنطن قد توافق على طلب تركيا لشراء مقاتلات "إف-16"

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة قد توافق على طلب تركيا شراء مقاتلات إف-16" الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز تواجد شركاء حلف شمال... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T08:48+0000

2022-01-20T08:48+0000

2022-01-20T08:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

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ونقلت قناة "سي.إن.إن ترك" عن مصادر أمريكية، قولها إن "مسؤولين أمريكيين وأتراك عقدوا لقاءات في أنقرة وواشنطن، وهناك معلومات تفيد بأن أمريكا قد توافق على طلب تركيا لاقتناء مقاتلات إف-16 في إطار دعم حلفاء الناتو ضد التهديد المتزايد في البحر الأسود".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعده بأنه سيبذل كل الجهود لإقناع الكونغرس الأمريكي لبيع مقاتلات إف-16 الأمريكية إلى تركيا.وصرح أردوغان للصحفيين بأن بايدن قال له: "قد لا نصل إلى نتائج في وقت قصير. أنتم تعرفون أن العملية تمر عبر مرحلتين مختلفتين. مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكني سأبذل قصارى جهدي"، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه على ثقة أنه يمكنه التعامل مع هذا الأمر.من جانبه، رفض جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التكهن بموافقة واشنطن على طلب أنقرة الحصول على مقاتلات "إف - 16" من الولايات المتحدة.وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، وقتها، إنه لن يخوض في تفاصيل حول المبيعات العسكرية الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاصات وزارة الخارجية.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/إعلام-تركي-اجتماع-تركي-أمريكي-بواشنطن-خلال-أشهر-لبحث-قضية-مقاتلات-إف-35-1050595187.html

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