إنستغرام يطلق خاصية الاشتراكات المدفوعة لحسابات المؤثرين

ذكر موقع "pocket-lint" أن إنستغرام يختبر جدوى هذه التجربة مع عدد قليل من المؤثرين، من بينهم لاعب كرة السلة سيدونا برينس والبطل الأوليمبي جوردان تشيلز، على أن يضيف المزيد من المؤثرين خلال الأسابيع المقبلة إلى التجربة.وتتيح الخاصية الجديدة لصناع المحتوى تحديد سعر فئات الاشتراك الخاصة بهم، والتي تتراوح ما بين دولار أمريكي واحد وحتى 100 دولار في الشهر.ومن المتوقع أن يدفع المستخدمون قيمة هذه الاشتراكات الشهرية للوصول إلى المحتوى الحصري، على أن يحصل المشتركون على شارة أرجوانية تظهر على اسم المستخدم، فيما كشف إنستغرام عن أنه لن يتحصل على نسبة من عائدات الاشتراكات حتى عام 2023 على الأقل.من جانبه، وصف آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام، الاشتراكات المزمع إطلاقها بأنها "واحدة من أفضل الطرق التي تمكن المؤثرين من جني الأرباح".وعلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، المالكة لتطبيق إنستغرام، إنه "متحمس لمواصلة تقديم أدوات للمبدعين لكسب الأرباح من خلال العمل الإبداعي ووضع هذه الأدوات في أيدي المزيد من المبدعين قريبًا".
يطلق تطبيق "إنستغرام" قريبا خاصية تمكن المستخدمين من الاشتراك المدفوع لصانعي المحتوى المفضلين لديهم من أجل الوصول إلى المحتوى الحصري.
ذكر موقع "pocket-lint" أن إنستغرام يختبر جدوى هذه التجربة مع عدد قليل من المؤثرين، من بينهم لاعب كرة السلة سيدونا برينس والبطل الأوليمبي جوردان تشيلز، على أن يضيف المزيد من المؤثرين خلال الأسابيع المقبلة إلى التجربة.
وتتيح الخاصية الجديدة لصناع المحتوى تحديد سعر فئات الاشتراك الخاصة بهم، والتي تتراوح ما بين دولار أمريكي واحد وحتى 100 دولار في الشهر.
ومن المتوقع أن يدفع المستخدمون قيمة هذه الاشتراكات الشهرية للوصول إلى المحتوى الحصري، على أن يحصل المشتركون على شارة أرجوانية تظهر على اسم المستخدم، فيما كشف إنستغرام عن أنه لن يتحصل على نسبة من عائدات الاشتراكات حتى عام 2023 على الأقل.
🎉 Subscriptions 🎉
Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences: - Subscriber Lives - Subscriber Stories - Subscriber Badges
من جانبه، وصف آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام، الاشتراكات المزمع إطلاقها بأنها "واحدة من أفضل الطرق التي تمكن المؤثرين من جني الأرباح".
وعلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، المالكة لتطبيق إنستغرام، إنه "متحمس لمواصلة تقديم أدوات للمبدعين لكسب الأرباح من خلال العمل الإبداعي ووضع هذه الأدوات في أيدي المزيد من المبدعين قريبًا".