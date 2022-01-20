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https://arabic.sputniknews.com/20220120/إنستغرام-يطلق-خاصية-الاشتراكات-المدفوعة-لحسابات-المؤثرين-1056726961.html
إنستغرام يطلق خاصية الاشتراكات المدفوعة لحسابات المؤثرين
إنستغرام يطلق خاصية الاشتراكات المدفوعة لحسابات المؤثرين
يطلق تطبيق "إنستغرام" قريبا خاصية تمكن المستخدمين من الاشتراك المدفوع لصانعي المحتوى المفضلين لديهم من أجل الوصول إلى المحتوى الحصري. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:43+0000
2022-01-20T09:43+0000
مجتمع
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ذكر موقع "pocket-lint" أن إنستغرام يختبر جدوى هذه التجربة مع عدد قليل من المؤثرين، من بينهم لاعب كرة السلة سيدونا برينس والبطل الأوليمبي جوردان تشيلز، على أن يضيف المزيد من المؤثرين خلال الأسابيع المقبلة إلى التجربة.وتتيح الخاصية الجديدة لصناع المحتوى تحديد سعر فئات الاشتراك الخاصة بهم، والتي تتراوح ما بين دولار أمريكي واحد وحتى 100 دولار في الشهر.ومن المتوقع أن يدفع المستخدمون قيمة هذه الاشتراكات الشهرية للوصول إلى المحتوى الحصري، على أن يحصل المشتركون على شارة أرجوانية تظهر على اسم المستخدم، فيما كشف إنستغرام عن أنه لن يتحصل على نسبة من عائدات الاشتراكات حتى عام 2023 على الأقل.من جانبه، وصف آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام، الاشتراكات المزمع إطلاقها بأنها "واحدة من أفضل الطرق التي تمكن المؤثرين من جني الأرباح".وعلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، المالكة لتطبيق إنستغرام، إنه "متحمس لمواصلة تقديم أدوات للمبدعين لكسب الأرباح من خلال العمل الإبداعي ووضع هذه الأدوات في أيدي المزيد من المبدعين قريبًا".
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مجتمع

إنستغرام يطلق خاصية الاشتراكات المدفوعة لحسابات المؤثرين

09:43 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
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يطلق تطبيق "إنستغرام" قريبا خاصية تمكن المستخدمين من الاشتراك المدفوع لصانعي المحتوى المفضلين لديهم من أجل الوصول إلى المحتوى الحصري.
ذكر موقع "pocket-lint" أن إنستغرام يختبر جدوى هذه التجربة مع عدد قليل من المؤثرين، من بينهم لاعب كرة السلة سيدونا برينس والبطل الأوليمبي جوردان تشيلز، على أن يضيف المزيد من المؤثرين خلال الأسابيع المقبلة إلى التجربة.
وتتيح الخاصية الجديدة لصناع المحتوى تحديد سعر فئات الاشتراك الخاصة بهم، والتي تتراوح ما بين دولار أمريكي واحد وحتى 100 دولار في الشهر.
ومن المتوقع أن يدفع المستخدمون قيمة هذه الاشتراكات الشهرية للوصول إلى المحتوى الحصري، على أن يحصل المشتركون على شارة أرجوانية تظهر على اسم المستخدم، فيما كشف إنستغرام عن أنه لن يتحصل على نسبة من عائدات الاشتراكات حتى عام 2023 على الأقل.
من جانبه، وصف آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام، الاشتراكات المزمع إطلاقها بأنها "واحدة من أفضل الطرق التي تمكن المؤثرين من جني الأرباح".
وعلق مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، المالكة لتطبيق إنستغرام، إنه "متحمس لمواصلة تقديم أدوات للمبدعين لكسب الأرباح من خلال العمل الإبداعي ووضع هذه الأدوات في أيدي المزيد من المبدعين قريبًا".
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