إهمال إجرامي... متحدثة الخارجية الروسية تعلق على أسئلة مطروحة على بايدن

لقد خيل لمَن حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن أن اهتمام الصحفيين الأمريكيين بالمسائل المتعلقة بروسيا يفوق اهتمامهم بالمشاكل التي تواجه بلادهم في الداخل.ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى ذلك، مشيرة إلى أن الصحفيين الأمريكيين يتحدثون حول ادعاءات مضللة مثل "اعتداء روسيا على أوكرانيا" وكأنهم لم يسمعوا شيئا عن توسع حلف الناتو شرقا ولا يعرفون شيئا عن استفزازات نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف ودعم واشنطن له. وأضافت أنها تعتبر ذلك إهمالا إجراميا.
ركز الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمره الصحفي حول نتائج العام الأول من رئاسته على الإجابة عن أسئلة تخص روسيا.
لقد خيل لمَن حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن أن اهتمام الصحفيين الأمريكيين بالمسائل المتعلقة بروسيا يفوق اهتمامهم بالمشاكل التي تواجه بلادهم في الداخل.
وبالنسبة للأسئلة التي تخص روسيا لوحظ تركيزها على مزاعم التحضير لـ"مهاجمة أوكرانيا" مع إهمال ما يجري على أرض الواقع كتوسيع مجال عمل حلف شمال الأطلسي المعادي لروسيا من خلال ضم بلدان تجاور روسيا إليه.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى ذلك، مشيرة إلى أن الصحفيين الأمريكيين يتحدثون حول ادعاءات مضللة مثل "اعتداء روسيا على أوكرانيا" وكأنهم لم يسمعوا شيئا عن توسع حلف الناتو شرقا ولا يعرفون شيئا عن استفزازات نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف ودعم واشنطن له. وأضافت أنها تعتبر ذلك إهمالا إجراميا.