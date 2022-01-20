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https://arabic.sputniknews.com/20220120/إهمال-إجرامي-متحدثة-الخارجية-الروسية-تعلق-على-أسئلة-مطروحة-على-بايدن-1056745480.html
إهمال إجرامي... متحدثة الخارجية الروسية تعلق على أسئلة مطروحة على بايدن
إهمال إجرامي... متحدثة الخارجية الروسية تعلق على أسئلة مطروحة على بايدن
ركز الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمره الصحفي حول نتائج العام الأول من رئاسته على الإجابة عن أسئلة تخص روسيا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:31+0000
2022-01-20T12:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
ماريا زاخاروفا
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لقد خيل لمَن حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن أن اهتمام الصحفيين الأمريكيين بالمسائل المتعلقة بروسيا يفوق اهتمامهم بالمشاكل التي تواجه بلادهم في الداخل.ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى ذلك، مشيرة إلى أن الصحفيين الأمريكيين يتحدثون حول ادعاءات مضللة مثل "اعتداء روسيا على أوكرانيا" وكأنهم لم يسمعوا شيئا عن توسع حلف الناتو شرقا ولا يعرفون شيئا عن استفزازات نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف ودعم واشنطن له. وأضافت أنها تعتبر ذلك إهمالا إجراميا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا, ماريا زاخاروفا

إهمال إجرامي... متحدثة الخارجية الروسية تعلق على أسئلة مطروحة على بايدن

12:31 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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ركز الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمره الصحفي حول نتائج العام الأول من رئاسته على الإجابة عن أسئلة تخص روسيا.
لقد خيل لمَن حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده بايدن أن اهتمام الصحفيين الأمريكيين بالمسائل المتعلقة بروسيا يفوق اهتمامهم بالمشاكل التي تواجه بلادهم في الداخل.
وبالنسبة للأسئلة التي تخص روسيا لوحظ تركيزها على مزاعم التحضير لـ"مهاجمة أوكرانيا" مع إهمال ما يجري على أرض الواقع كتوسيع مجال عمل حلف شمال الأطلسي المعادي لروسيا من خلال ضم بلدان تجاور روسيا إليه.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى ذلك، مشيرة إلى أن الصحفيين الأمريكيين يتحدثون حول ادعاءات مضللة مثل "اعتداء روسيا على أوكرانيا" وكأنهم لم يسمعوا شيئا عن توسع حلف الناتو شرقا ولا يعرفون شيئا عن استفزازات نظام الحكم في العاصمة الأوكرانية كييف ودعم واشنطن له. وأضافت أنها تعتبر ذلك إهمالا إجراميا.
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