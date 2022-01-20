إيران تعلن إطلاق تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا والصين

ونقلت "رويترز" عن تاج الدين، تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، أوضح خلالها أن الصين وروسيا وإيران ستجري تدريبات بحرية مشتركة غدا الجمعة.وأوضح المسؤول الإيراني أن تدريبات "الحزام الأمني البحري 2022" المشتركة ستُجرى شمالي المحيط الهندي، مضيفا أنها ثالث تدريبات بحرية مشتركة بين الدول الثلاث.يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان قد أدى الصلاة في مبنى الكرملين، أمس الأربعاء، بعد الانتهاء من المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.وصرح رئيسي خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
تعتزم كل من إيران وروسيا والصين إطلاق مناورات بحرية مشتركة، غدا الجمعة، حسبما أعلن مسؤول العلاقات العامة في القوات المسلحة الإيرانية، مصطفى تاج الدين.
ونقلت "رويترز" عن تاج الدين، تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، أوضح خلالها أن الصين وروسيا وإيران ستجري تدريبات بحرية مشتركة غدا الجمعة.
وأوضح المسؤول الإيراني أن تدريبات "الحزام الأمني البحري 2022" المشتركة ستُجرى شمالي المحيط الهندي، مضيفا أنها ثالث تدريبات بحرية مشتركة بين الدول الثلاث.
يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان قد أدى الصلاة في مبنى الكرملين، أمس الأربعاء، بعد الانتهاء من المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.
وصرح رئيسي خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".