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ابنة جونسون مصابة بفيروس كورونا شديد
ابنة جونسون مصابة بفيروس كورونا شديد
أفادت صحيفة "ذا ميل" البريطانية أن ابنة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البالغة من العمر ستة أسابيع، أصيبت بفيروس كورونا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T08:57+0000
2022-01-20T08:57+0000
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وبحسب الصحيفة، عانت رومي جونسون من الفيروس "بشكل سيئ للغاية" منذ خمسة أسابيع لكنها الآن "في تحسن".يوم الخميس الماضي، ألغى رئيس الوزراء زيارة إلى لانكشاير، حيث قال داونينج ستريت إن: "اختبار أحد أفراد الأسرة إيجابي لكوفيد'' دون تحديد من.يذكر أن بوريس جونسون، أعلن أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس/ آذار.وأضاف جونسون، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.وأعلن، أمس الأربعاء، في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة على فيروس كورونا وسلالة أوميكرون.وقال رئيس الحكومة البريطانية: "اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتوقف تطبيق الإجراءات التي تم إدخالها سابقا"، مضيفًا أن السلطات تلغي المطلب الإلزامي لإظهار شهادة إلكترونية بالتطعيم الكامل عند زيارة بعض الأحداث العامة والنوادي الليلية والتوصية لأصحاب العمل لإعادة الموظفين إلى العمل عن بعد.
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مجتمع

ابنة جونسون مصابة بفيروس كورونا شديد

08:57 GMT 20.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / POOL
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أفادت صحيفة "ذا ميل" البريطانية أن ابنة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البالغة من العمر ستة أسابيع، أصيبت بفيروس كورونا.
وبحسب الصحيفة، عانت رومي جونسون من الفيروس "بشكل سيئ للغاية" منذ خمسة أسابيع لكنها الآن "في تحسن".
يوم الخميس الماضي، ألغى رئيس الوزراء زيارة إلى لانكشاير، حيث قال داونينج ستريت إن: "اختبار أحد أفراد الأسرة إيجابي لكوفيد'' دون تحديد من.
يذكر أن بوريس جونسون، أعلن أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس/ آذار.
وأضاف جونسون، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.
وأعلن، أمس الأربعاء، في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة على فيروس كورونا وسلالة أوميكرون.
وقال رئيس الحكومة البريطانية: "اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتوقف تطبيق الإجراءات التي تم إدخالها سابقا"، مضيفًا أن السلطات تلغي المطلب الإلزامي لإظهار شهادة إلكترونية بالتطعيم الكامل عند زيارة بعض الأحداث العامة والنوادي الليلية والتوصية لأصحاب العمل لإعادة الموظفين إلى العمل عن بعد.
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