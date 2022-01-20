اجتماع للدول العربية يناقش الهيمنة الرقمية في المنطقة

وأعلنت الجامعة العربية، انعقاد اجتماعات الدورة الـ "52" للجنـة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد الغيط، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 24-26 يناير الجاري.وقالت الجامعة إن الاجتماعات ستعقد بمشاركة المدراء العامين ورؤساء المنظمات العربية المخصصة ومؤسسات التمويل العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى، بحسب وكالة "واس".وصرح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، بأن اللجنة من المقرر أن تناقش التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية، وورقة التفاعل العربي لمواجهة الهيمنة الرقمية، والتغير المناخي وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.كما تناقش اللجنة تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدورة الـ "26" لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهيئاتها "جلاسجو 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2021".وشدد عبد القادر على أهمية دور اللجنة في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبراء بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربية المشترك لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
تعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا لمناقشة التحول الرقمي والهيمنة الرقمية في المنطقة العربية، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأعلنت الجامعة العربية، انعقاد اجتماعات الدورة الـ "52" للجنـة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد الغيط، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 24-26 يناير الجاري.
وقالت الجامعة إن الاجتماعات ستعقد بمشاركة المدراء العامين ورؤساء المنظمات العربية المخصصة ومؤسسات التمويل العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى، بحسب وكالة "واس".
وصرح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، بأن اللجنة من المقرر أن تناقش التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالمنطقة العربية، وورقة التفاعل العربي لمواجهة الهيمنة الرقمية، والتغير المناخي وآثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما تناقش اللجنة تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدورة الـ "26" لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهيئاتها "جلاسجو 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2021".
وشدد عبد القادر على أهمية دور اللجنة في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبراء بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربية المشترك لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية بين مؤسسات العمل العربي المشترك.