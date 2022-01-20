https://arabic.sputniknews.com/20220120/اشتباكات-بين-الأمن-السوري-ومهربين-تنتهي-بضبط-شحنة-كبتاغون-ضخمة-قرب-الحدود-الأردنية-1056747591.html

اشتباكات بين الأمن السوري ومهربين تنتهي بضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية

اشتباكات بين الأمن السوري ومهربين تنتهي بضبط شحنة كبتاغون ضخمة قرب الحدود الأردنية

ضبطت الأجهزة الأمنية السورية شحنة كبيرة من المخدرات بعد اشتباكات مسلحة مع مهربين قرب الحدود الأردنية في ريف درعا، جنوبي سوريا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T13:13+0000

2022-01-20T13:13+0000

2022-01-20T13:13+0000

العالم العربي

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا أن السلطات الأمنية السورية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مئات الآلاف من حبوب الكبتاغون المخدرة الموضوعة ضمن ما يزيد على ألف كيس قرب الحدود السورية الأردنية.كشف مصدر أمني سوري في تصريح لـ "سبوتنيك" عن أن العملية تخللها اشتباك مسلح مع المهربين، انتهى بإلقاء القبض على عدد منهم، فيما يجري العمل حاليا على ملاحقة آخرين لاذوا بالفرار.وأفاد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن المزيد من المعلومات في الوقت الراهن، أن الجهود الأمنية مستمرة لملاحقة باقي شبكات تهريب المخدرات في المحافظة.وكانت الأجهزة الأمنية السورية أحبطت في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باتجاه الحدود السورية الأردنية تقدر بمئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر إضافة لعشرات آلاف الحبوب من مادة الكتباغون المخدرة.وسبق ذلك بنحو أسبوع، وتحديدا في الحادي عشر من شهر كانون الأول الماضي، إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة تضم عشرات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر ومئات الآلاف من حبوب (الكتباغون) في المناطق الممتدة بين ريفي درعا الشرقي والسويداء الجنوبي الغربي المتاخمين للحدود السورية الأردنية، وتم إلقاء القبض على عدد من المهربين بعد ملاحقتهم في المنطقة.وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت عمليات التهريب والاتجار بالمواد المخدرة في محافظة درعا التي تمتد حدودها الإدارية نحو البادية السورية شرقا، والجولان المحتل غربا، والحدود الأردنية جنوبا.ووفق المصادر الأمنية: "تنشط العديد من شبكات الاتجار والترويج على نشر هذه الآفة بين جيل الشباب في المحافظة، لاسميا المراهقين منهم وبشكل خاص في القرى والأرياف، الأمر الذي يتطلب حرص ووعي كبيرين من قبل المجتمع المحلي بضرورةِ الإبلاغ عن أي حالات تعاطي او اتجار بالمواد المخدرة".

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العالم العربي