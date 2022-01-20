https://arabic.sputniknews.com/20220120/الأبحاث-تظهر-فاعلية-أكبر-لـسبوتنيك-v-من-لقاح-فايزر-ضد-متغير-أوميكرون-1056665800.html

الأبحاث تظهر فاعلية أكبر لـ"سبوتنيك V" من لقاح "فايزر" ضد متغير "أوميكرون"

الأبحاث تظهر فاعلية أكبر لـ"سبوتنيك V" من لقاح "فايزر" ضد متغير "أوميكرون"

أشارت بيانات سابقة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" فاعل للغاية ضد متغير "أوميكرون"، ونوهت الدراسات أيضا إلى انخفاض أقل وأبطأ في مستويات الأجسام المضادة في اللقاح... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T11:00+0000

2022-01-20T11:00+0000

2022-01-20T11:13+0000

فيروس كورونا

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

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إيعتبر "سبوتنيك V " أكثر فاعلية بمرتين من لقاح "فايزر" في تحييد "أوميكرون"، بحسب نتائج دراسة أجراها المعهد التجريبي الإيطالي National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani ومركز أبحاث "غاماليه" الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة وجامعة موسكو الحكومية الطبية.ووضع الباحثون لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد حقنة Pfizer-BioNTech mRNA في دراسة مقارنة أولية نشرتها بوابة MedRxiv. كان الهدف هو استكشاف فاعلية لقاحين COVID-19 ضد متغير "أوميكرون".عندما يتعلق الأمر بالتحليل المتعمق لآليات الحماية، لاحظ الباحثون أن "سبوتنيك V" يحيد متغير "أوميكرون" لأنه يشكل استجابة مناعية أقوى بسبب المستوى العالي من الأجسام المضادة.عند مراجعة المستوى الأساسي للأجسام المضادة IgG الخاصة بـ RBD (مجال ربط المستقبلات) ، أشار الباحثون إلى أنه ضمن 25٪ من العينات ذات المستويات الأعلى من IgG ، 100٪ من الأفراد الذين تم تطعيمهم بـ "سبوتنيك V "لديهم هذه الأجسام المضادة، مقارنة بـ 83.3٪ في مجموعة فايزر.في المجموع ، نجح 74.2٪ من عينات مصل الدم "سبوتنيك V" في تحييد "أوميكرون" مقارنة بـ 56.9٪ لشركة Pfizer.بالإضافة لتقنية التعزيز الأولي غير المتجانسة للقاح الروسي، حيث يستخدم اثنين من ناقلات الفيروسات الغدية الحاملة المختلفة، حيث تتمتع منصة ناقل الفيروس الغدي البشري نفسها بميزة إضافية تتمثل في تقليد أفضل للعدوى.حيث ذكر منشور Spallanzani-Gamaleya MedRxiv هذا النهج باعتباره الأكثر فاعلية: "اليوم ضرورة التطعيم الثالث الداعم واضحة. والنهج الأكثر فاعلية ، الذي تم عرضه بالفعل في العديد من الدراسات ، هو استخدام التطعيم المعزز غير المتجانسة الذي ابتكره سبوتنيك في لقاحات COVID-19 " تؤكد الدراسة الإيطالية الروسية المشتركة أيضًا النتائج السابقة لمعهد غامالياة ، والتي نشرتها MedRxiv في ديسمبر من عام 2021. ووفقا للوثيقة ، يمتلك"سبوتنيك V "نشاطًا عاليًا في إبطال مفعول الفيروسات ضد متغير أوميكرون.الجرعة المعززةأدى الانتشار الهائل لمتغير دلتا الذي تلاه مباشرة موجة "أوميكرون"، إلى البحث العالمي عن لقاح معزز مثالي. فكان الجواب وفقًا لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ،على شكل "سبوتنيك لايت".و"سبوتنيك لايت" هو لقاح من جرعة واحدة يعتمد على النمط المصلي للفيروس الغدي البشري .هذا وتوصي وزارة الصحة الروسية باستخدام "سبوتنيك لايت" كمعزز بعد 6 أشهر من التطعيم الأولي.وفعاليتها كقوة معززة بجرعة واحدة ضد متغير دلتا سيئ السمعة للقاحات الأخرى قريبة من فعاليتها ضد دلتا لقاح "سبوتنيك V "صاحب الجرعتين ووصلت نسبته إلى أكثر من 83 ٪ ضد العدوى و 94 ٪ ضد الاستشفاء.أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف على أهمية استخدام "سبوتنيك لايت" كمعزز: لقد أظهرت منصة ناقلات الفيروس الغداني بالفعل فعالية عالية في مكافحة طفرات فيروس كورونا في الماضي. يمكن أن يؤدي تعزيز المزج والمطابقة مع استخدام "سبوتنيك لايت" إلى زيادة فعالية اللقاحات الأخرى ، وتلعب الشراكة بين منصات اللقاحات المختلفة دورًا رئيسيًا في ضوء التحديات الناشئة عن التواجد المتزامن لمتغيرات Delta و Omicron. " أول لقاح مسجل في العالم ضد COVID-19 تم ترخيص "سبوتنيك V" للاستخدام في 71 دولة يبلغ عدد سكانها 4 مليارات نسمة ، حيث أصبحت أستراليا أحدث دولة تعترف باللقاح الروسي. تم ترخيص "سبوتنيك لايت" في 30 دولة.تم تطوير كلا الطريقتين باستخدام تقنية ناقلات الفيروس الغدي المعروفة والتي لها تاريخ طويل يمتد 30 عامًا وسجل أمان وفعالية مثبت. على عكس التكنولوجيا المنافسة، لم يتم ربط منصة الفيروس الغدي بآثار ضارة خطيرة ، مثل التهاب التامور أو التهاب عضلة القلب. صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) هو صندوق الثروة السيادية في البلاد ، وقد تم إنشاؤه للقيام باستثمارات مشتركة في الأسهم ، ولا سيما في روسيا، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الاستراتيجيين والماليين الدوليين. يتولى الصندوق مسؤولية إنتاج وتوزيع "سبوتنيكV"و"سبوتنيك لايت" دوليًا. هذا وتم التعرف على متغير Omicron لـ SARS-Cov-2 في نوفمبر من عام 2021 وسرعان ما أصبح النوع السائد لفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من 12 يناير 2022 ، تم تسجيل Omicron في 150 دولة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فيروس كورونا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي